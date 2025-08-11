SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / My Darwinex
MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 4999 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
134 (66.66%)
Perte trades:
67 (33.33%)
Meilleure transaction:
4.22 EUR
Pire transaction:
-6.71 EUR
Bénéfice brut:
111.52 EUR (10 697 pips)
Perte brute:
-112.72 EUR (7 880 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (10.76 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
12.64 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
1.18%
Charge de dépôt maximale:
89.23%
Dernier trade:
22 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
129 (64.18%)
Courts trades:
72 (35.82%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.01 EUR
Bénéfice moyen:
0.83 EUR
Perte moyenne:
-1.68 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-3.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-13.25 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.60%
Prévision annuelle:
6.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.24 EUR
Maximal:
18.24 EUR (1.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.82% (18.24 EUR)
Par fonds propres:
1.20% (11.90 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 152
GBPUSD 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12
GBPUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.3K
GBPUSD -331
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.22 EUR
Pire transaction: -7 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +10.76 EUR
Perte consécutive maximale: -3.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
146 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
My Darwinex
4999 USD par mois
-0%
0
0
USD
1K
EUR
23
100%
201
66%
1%
0.98
-0.01
EUR
2%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.