MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 Bewertungen
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 4999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
333
Gewinntrades:
207 (62.16%)
Verlusttrades:
126 (37.84%)
Bester Trade:
9.39 EUR
Schlechtester Trade:
-13.07 EUR
Bruttoprofit:
207.96 EUR (18 551 pips)
Bruttoverlust:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (12.97 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14.66 EUR (9)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
1.18%
Max deposit load:
95.08%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.82
Long-Positionen:
220 (66.07%)
Short-Positionen:
113 (33.93%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.27 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.00 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.36 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-22.97 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.33 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
-1.81%
Jahresprognose:
-21.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
105.35 EUR
Maximaler:
108.95 EUR (10.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.86% (108.95 EUR)
Kapital:
4.22% (40.97 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 248
GBPUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -85
GBPUSD -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 344
GBPUSD -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.39 EUR
Schlechtester Trade: -13 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.97 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.97 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
noch 146 ...
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..

The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!

Keine Bewertungen
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
My Darwinex
4999 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
910
EUR
41
100%
333
62%
1%
0.69
-0.27
EUR
11%
1:200
Kopieren

