- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
333
Gewinntrades:
207 (62.16%)
Verlusttrades:
126 (37.84%)
Bester Trade:
9.39 EUR
Schlechtester Trade:
-13.07 EUR
Bruttoprofit:
207.96 EUR (18 551 pips)
Bruttoverlust:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (12.97 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14.66 EUR (9)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
1.18%
Max deposit load:
95.08%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.82
Long-Positionen:
220 (66.07%)
Short-Positionen:
113 (33.93%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.27 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.00 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.36 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-22.97 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.33 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
-1.81%
Jahresprognose:
-21.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
105.35 EUR
Maximaler:
108.95 EUR (10.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.86% (108.95 EUR)
Kapital:
4.22% (40.97 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|GBPUSD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-85
|GBPUSD
|-17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|344
|GBPUSD
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.39 EUR
Schlechtester Trade: -13 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.97 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.97 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..
The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!
