СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / My Darwinex
MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 4999 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
333
Прибыльных трейдов:
207 (62.16%)
Убыточных трейдов:
126 (37.84%)
Лучший трейд:
9.39 EUR
Худший трейд:
-13.07 EUR
Общая прибыль:
207.96 EUR (18 551 pips)
Общий убыток:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (12.97 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.66 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
1.18%
Макс. загрузка депозита:
95.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
220 (66.07%)
Коротких трейдов:
113 (33.93%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-0.27 EUR
Средняя прибыль:
1.00 EUR
Средний убыток:
-2.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-22.97 EUR)
Макс. убыток в серии:
-23.33 EUR (3)
Прирост в месяц:
-1.81%
Годовой прогноз:
-21.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
105.35 EUR
Максимальная:
108.95 EUR (10.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.86% (108.95 EUR)
По эквити:
4.22% (40.97 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 248
GBPUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -85
GBPUSD -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 344
GBPUSD -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.39 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12.97 EUR
Макс. убыток в серии: -22.97 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
еще 146...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..

The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!

Нет отзывов
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
My Darwinex
4999 USD в месяц
-9%
0
0
USD
910
EUR
41
100%
333
62%
1%
0.69
-0.27
EUR
11%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.