Всего трейдов:
333
Прибыльных трейдов:
207 (62.16%)
Убыточных трейдов:
126 (37.84%)
Лучший трейд:
9.39 EUR
Худший трейд:
-13.07 EUR
Общая прибыль:
207.96 EUR (18 551 pips)
Общий убыток:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (12.97 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.66 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
1.18%
Макс. загрузка депозита:
95.08%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
220 (66.07%)
Коротких трейдов:
113 (33.93%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-0.27 EUR
Средняя прибыль:
1.00 EUR
Средний убыток:
-2.36 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-22.97 EUR)
Макс. убыток в серии:
-23.33 EUR (3)
Прирост в месяц:
-1.81%
Годовой прогноз:
-21.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
105.35 EUR
Максимальная:
108.95 EUR (10.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.86% (108.95 EUR)
По эквити:
4.22% (40.97 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|GBPUSD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-85
|GBPUSD
|-17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|344
|GBPUSD
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +9.39 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +12.97 EUR
Макс. убыток в серии: -22.97 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..
The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!
Нет отзывов
