Negociações:
333
Negociações com lucro:
207 (62.16%)
Negociações com perda:
126 (37.84%)
Melhor negociação:
9.39 EUR
Pior negociação:
-13.07 EUR
Lucro bruto:
207.96 EUR (18 551 pips)
Perda bruta:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (12.97 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
14.66 EUR (9)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
1.18%
Depósito máximo carregado:
95.08%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-0.82
Negociações longas:
220 (66.07%)
Negociações curtas:
113 (33.93%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-0.27 EUR
Lucro médio:
1.00 EUR
Perda média:
-2.36 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-22.97 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-23.33 EUR (3)
Crescimento mensal:
-1.81%
Previsão anual:
-21.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
105.35 EUR
Máximo:
108.95 EUR (10.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.86% (108.95 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.22% (40.97 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|GBPUSD
|85
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-85
|GBPUSD
|-17
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|344
|GBPUSD
|-162
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.39 EUR
Pior negociação: -13 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +12.97 EUR
Máxima perda consecutiva: -22.97 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..
The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!
