MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0 comentários
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 4999 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
333
Negociações com lucro:
207 (62.16%)
Negociações com perda:
126 (37.84%)
Melhor negociação:
9.39 EUR
Pior negociação:
-13.07 EUR
Lucro bruto:
207.96 EUR (18 551 pips)
Perda bruta:
-297.52 EUR (18 701 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (12.97 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
14.66 EUR (9)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
1.18%
Depósito máximo carregado:
95.08%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
-0.82
Negociações longas:
220 (66.07%)
Negociações curtas:
113 (33.93%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-0.27 EUR
Lucro médio:
1.00 EUR
Perda média:
-2.36 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-22.97 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-23.33 EUR (3)
Crescimento mensal:
-1.81%
Previsão anual:
-21.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
105.35 EUR
Máximo:
108.95 EUR (10.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.86% (108.95 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.22% (40.97 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 248
GBPUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -85
GBPUSD -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 344
GBPUSD -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.39 EUR
Pior negociação: -13 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +12.97 EUR
Máxima perda consecutiva: -22.97 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
146 mais ...
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..

The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!

Sem comentários
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
