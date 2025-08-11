SegnaliSezioni
MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 4999 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
134 (66.66%)
Loss Trade:
67 (33.33%)
Best Trade:
4.22 EUR
Worst Trade:
-6.71 EUR
Profitto lordo:
111.52 EUR (10 697 pips)
Perdita lorda:
-112.72 EUR (7 880 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.64 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
1.18%
Massimo carico di deposito:
89.23%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
129 (64.18%)
Short Trade:
72 (35.82%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 EUR
Profitto medio:
0.83 EUR
Perdita media:
-1.68 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-3.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.25 EUR (2)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
6.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.24 EUR
Massimale:
18.24 EUR (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (18.24 EUR)
Per equità:
1.20% (11.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 152
GBPUSD 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12
GBPUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.3K
GBPUSD -331
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.22 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
146 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 14:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
