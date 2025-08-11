- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
134 (66.66%)
Loss Trade:
67 (33.33%)
Best Trade:
4.22 EUR
Worst Trade:
-6.71 EUR
Profitto lordo:
111.52 EUR (10 697 pips)
Perdita lorda:
-112.72 EUR (7 880 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.64 EUR (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
1.18%
Massimo carico di deposito:
89.23%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
129 (64.18%)
Short Trade:
72 (35.82%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.01 EUR
Profitto medio:
0.83 EUR
Perdita media:
-1.68 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-3.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-13.25 EUR (2)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
6.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.24 EUR
Massimale:
18.24 EUR (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (18.24 EUR)
Per equità:
1.20% (11.90 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|GBPUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12
|GBPUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.3K
|GBPUSD
|-331
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.22 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.39 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
