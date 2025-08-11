シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / My Darwinex
MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
レビュー0件
41週間
0 / 0 USD
月額  4999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
333
利益トレード:
207 (62.16%)
損失トレード:
126 (37.84%)
ベストトレード:
9.39 EUR
最悪のトレード:
-13.07 EUR
総利益:
207.96 EUR (18 551 pips)
総損失:
-297.52 EUR (18 701 pips)
最大連続の勝ち:
12 (12.97 EUR)
最大連続利益:
14.66 EUR (9)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
1.18%
最大入金額:
95.08%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-0.82
長いトレード:
220 (66.07%)
短いトレード:
113 (33.93%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-0.27 EUR
平均利益:
1.00 EUR
平均損失:
-2.36 EUR
最大連続の負け:
7 (-22.97 EUR)
最大連続損失:
-23.33 EUR (3)
月間成長:
-1.81%
年間予想:
-21.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
105.35 EUR
最大の:
108.95 EUR (10.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.86% (108.95 EUR)
エクイティによる:
4.22% (40.97 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 248
GBPUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -85
GBPUSD -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 344
GBPUSD -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.39 EUR
最悪のトレード: -13 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +12.97 EUR
最大連続損失: -22.97 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
146 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..

The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!

レビューなし
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
My Darwinex
4999 USD/月
-9%
0
0
USD
910
EUR
41
100%
333
62%
1%
0.69
-0.27
EUR
11%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください