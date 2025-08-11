- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
333
利益トレード:
207 (62.16%)
損失トレード:
126 (37.84%)
ベストトレード:
9.39 EUR
最悪のトレード:
-13.07 EUR
総利益:
207.96 EUR (18 551 pips)
総損失:
-297.52 EUR (18 701 pips)
最大連続の勝ち:
12 (12.97 EUR)
最大連続利益:
14.66 EUR (9)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
1.18%
最大入金額:
95.08%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
-0.82
長いトレード:
220 (66.07%)
短いトレード:
113 (33.93%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-0.27 EUR
平均利益:
1.00 EUR
平均損失:
-2.36 EUR
最大連続の負け:
7 (-22.97 EUR)
最大連続損失:
-23.33 EUR (3)
月間成長:
-1.81%
年間予想:
-21.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
105.35 EUR
最大の:
108.95 EUR (10.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.86% (108.95 EUR)
エクイティによる:
4.22% (40.97 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|GBPUSD
|85
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-85
|GBPUSD
|-17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|344
|GBPUSD
|-162
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.39 EUR
最悪のトレード: -13 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +12.97 EUR
最大連続損失: -22.97 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..
The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
4999 USD/月
-9%
0
0
USD
USD
910
EUR
EUR
41
100%
333
62%
1%
0.69
-0.27
EUR
EUR
11%
1:200