交易:
333
盈利交易:
207 (62.16%)
亏损交易:
126 (37.84%)
最好交易:
9.39 EUR
最差交易:
-13.07 EUR
毛利:
207.96 EUR (18 551 pips)
毛利亏损:
-297.52 EUR (18 701 pips)
最大连续赢利:
12 (12.97 EUR)
最大连续盈利:
14.66 EUR (9)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
1.18%
最大入金加载:
95.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.82
长期交易:
220 (66.07%)
短期交易:
113 (33.93%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-0.27 EUR
平均利润:
1.00 EUR
平均损失:
-2.36 EUR
最大连续失误:
7 (-22.97 EUR)
最大连续亏损:
-23.33 EUR (3)
每月增长:
-1.81%
年度预测:
-21.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
105.35 EUR
最大值:
108.95 EUR (10.86%)
相对跌幅:
结余:
10.86% (108.95 EUR)
净值:
4.22% (40.97 EUR)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.39 EUR
最差交易: -13 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.97 EUR
最大连续亏损: -22.97 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FCMCY-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 3
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 10
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.22 × 58
|
CFHMarkets-Live1
|0.29 × 34
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.63 × 60
|
GlobalPrime-Live
|0.75 × 92
|
LMAX-LiveUK
|0.80 × 5
|
OrtegaCapital-Server
|0.82 × 113
|
ICMarkets-Live12
|0.92 × 12
|
JFD-Live01
|0.92 × 49
|
FUTUREMAKEFX-Real
|0.93 × 15
|
AxiTrader-US07-Live
|0.98 × 41
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..
The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!
没有评论
