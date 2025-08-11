信号部分
MICHEL EDOUARD M ROELANS

My Darwinex

MICHEL EDOUARD M ROELANS
0条评论
41
0 / 0 USD
每月复制 4999 USD per 
增长自 2025 -9%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
333
盈利交易:
207 (62.16%)
亏损交易:
126 (37.84%)
最好交易:
9.39 EUR
最差交易:
-13.07 EUR
毛利:
207.96 EUR (18 551 pips)
毛利亏损:
-297.52 EUR (18 701 pips)
最大连续赢利:
12 (12.97 EUR)
最大连续盈利:
14.66 EUR (9)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
1.18%
最大入金加载:
95.08%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.82
长期交易:
220 (66.07%)
短期交易:
113 (33.93%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-0.27 EUR
平均利润:
1.00 EUR
平均损失:
-2.36 EUR
最大连续失误:
7 (-22.97 EUR)
最大连续亏损:
-23.33 EUR (3)
每月增长:
-1.81%
年度预测:
-21.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
105.35 EUR
最大值:
108.95 EUR (10.86%)
相对跌幅:
结余:
10.86% (108.95 EUR)
净值:
4.22% (40.97 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 248
GBPUSD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -85
GBPUSD -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 344
GBPUSD -162
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.39 EUR
最差交易: -13 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.97 EUR
最大连续亏损: -22.97 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FCMCY-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 10
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.08 × 12
ICMarkets-Live07
0.22 × 58
CFHMarkets-Live1
0.29 × 34
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.63 × 60
GlobalPrime-Live
0.75 × 92
LMAX-LiveUK
0.80 × 5
OrtegaCapital-Server
0.82 × 113
ICMarkets-Live12
0.92 × 12
JFD-Live01
0.92 × 49
FUTUREMAKEFX-Real
0.93 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.98 × 41
146 更多...
This signal is synchronized with my other manual ICMarket scalping strategy but because of the very high fees and spread the profits I make on the first account is translated on Darwinex by a loss..

The conclusion is that when you choose a brooker it is important to choose the cheapest one!

没有评论
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
