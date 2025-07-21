SeñalesSecciones
Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 107%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 287
Transacciones Rentables:
724 (56.25%)
Transacciones Irrentables:
563 (43.75%)
Mejor transacción:
108.10 USD
Peor transacción:
-43.44 USD
Beneficio Bruto:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 479.89 USD (1 489 486 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (204.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
278.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
21.90%
Carga máxima del depósito:
7.61%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.91
Transacciones Largas:
606 (47.09%)
Transacciones Cortas:
681 (52.91%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
8.10 USD
Pérdidas medias:
-7.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-76.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.02 USD (6)
Crecimiento al mes:
-7.12%
Pronóstico anual:
-86.38%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
353.22 USD (13.04%)
Reducción relativa:
De balance:
16.21% (353.22 USD)
De fondos:
6.72% (135.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 1084
BTCUSD# 94
ETHUSD# 58
US100Cash 22
GBPUSD# 16
US100Cash# 5
USDJPY# 4
EURUSD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 769
BTCUSD# 351
ETHUSD# 182
US100Cash 68
GBPUSD# -1
US100Cash# 3
USDJPY# -7
EURUSD# 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 64K
BTCUSD# 2M
ETHUSD# 66K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
US100Cash# 16K
USDJPY# -207
EURUSD# 352
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +108.10 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +204.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


No hay comentarios
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
