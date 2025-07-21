- Incremento
Total de Trades:
1 287
Transacciones Rentables:
724 (56.25%)
Transacciones Irrentables:
563 (43.75%)
Mejor transacción:
108.10 USD
Peor transacción:
-43.44 USD
Beneficio Bruto:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 479.89 USD (1 489 486 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (204.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
278.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
21.90%
Carga máxima del depósito:
7.61%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.91
Transacciones Largas:
606 (47.09%)
Transacciones Cortas:
681 (52.91%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
8.10 USD
Pérdidas medias:
-7.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-76.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-134.02 USD (6)
Crecimiento al mes:
-7.12%
Pronóstico anual:
-86.38%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
353.22 USD (13.04%)
Reducción relativa:
De balance:
16.21% (353.22 USD)
De fondos:
6.72% (135.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1084
|BTCUSD#
|94
|ETHUSD#
|58
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|US100Cash#
|5
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|769
|BTCUSD#
|351
|ETHUSD#
|182
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|US100Cash#
|3
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|64K
|BTCUSD#
|2M
|ETHUSD#
|66K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|US100Cash#
|16K
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
Mejor transacción: +108.10 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +204.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading
No hay comentarios
