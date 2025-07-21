SinyallerBölümler
Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 98%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
661
Kârla kapanan işlemler:
379 (57.33%)
Zararla kapanan işlemler:
282 (42.66%)
En iyi işlem:
108.10 USD
En kötü işlem:
-43.44 USD
Brüt kâr:
3 809.67 USD (2 611 308 pips)
Brüt zarar:
-2 545.57 USD (1 111 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (204.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
28.45%
Maks. mevduat yükü:
7.61%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
333 (50.38%)
Satış işlemleri:
328 (49.62%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
10.05 USD
Ortalama zarar:
-9.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-105.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.77 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.16%
Yıllık tahmin:
-62.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
271.97 USD (11.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.60% (271.97 USD)
Varlığa göre:
3.95% (92.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 492
BTCUSD# 67
ETHUSD# 56
US100Cash 22
GBPUSD# 16
USDJPY# 4
EURUSD# 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 710
BTCUSD# 287
ETHUSD# 190
US100Cash 68
GBPUSD# -1
USDJPY# -7
EURUSD# 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 46K
BTCUSD# 1.4M
ETHUSD# 69K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
USDJPY# -207
EURUSD# 352
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.10 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +204.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
