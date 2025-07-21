- Büyüme
İşlemler:
661
Kârla kapanan işlemler:
379 (57.33%)
Zararla kapanan işlemler:
282 (42.66%)
En iyi işlem:
108.10 USD
En kötü işlem:
-43.44 USD
Brüt kâr:
3 809.67 USD (2 611 308 pips)
Brüt zarar:
-2 545.57 USD (1 111 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (204.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
28.45%
Maks. mevduat yükü:
7.61%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
333 (50.38%)
Satış işlemleri:
328 (49.62%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
10.05 USD
Ortalama zarar:
-9.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-105.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.77 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.16%
Yıllık tahmin:
-62.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
271.97 USD (11.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.60% (271.97 USD)
Varlığa göre:
3.95% (92.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|492
|BTCUSD#
|67
|ETHUSD#
|56
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|710
|BTCUSD#
|287
|ETHUSD#
|190
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|46K
|BTCUSD#
|1.4M
|ETHUSD#
|69K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.10 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +204.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
14
0%
661
57%
28%
1.49
1.91
USD
USD
13%
1:300