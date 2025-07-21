SignaleKategorien
Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 101%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 291
Gewinntrades:
724 (56.08%)
Verlusttrades:
567 (43.92%)
Bester Trade:
108.10 USD
Schlechtester Trade:
-43.44 USD
Bruttoprofit:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
Bruttoverlust:
-4 531.18 USD (1 745 914 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (204.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
278.38 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
21.90%
Max deposit load:
7.61%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.77
Long-Positionen:
610 (47.25%)
Short-Positionen:
681 (52.75%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-76.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-134.02 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-10.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
353.22 USD (13.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.21% (353.22 USD)
Kapital:
6.72% (135.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 1084
BTCUSD# 98
ETHUSD# 58
US100Cash 22
GBPUSD# 16
US100Cash# 5
USDJPY# 4
EURUSD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 769
BTCUSD# 300
ETHUSD# 182
US100Cash 68
GBPUSD# -1
US100Cash# 3
USDJPY# -7
EURUSD# 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 64K
BTCUSD# 1.8M
ETHUSD# 66K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
US100Cash# 16K
USDJPY# -207
EURUSD# 352
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +108.10 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +204.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -76.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


Keine Bewertungen
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
