SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PTGOLDv3
Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 98%
XMGlobal-Real 8
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
661
Profit Trade:
379 (57.33%)
Loss Trade:
282 (42.66%)
Best Trade:
108.10 USD
Worst Trade:
-43.44 USD
Profitto lordo:
3 809.67 USD (2 611 308 pips)
Perdita lorda:
-2 545.57 USD (1 111 304 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (204.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
28.45%
Massimo carico di deposito:
7.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.65
Long Trade:
333 (50.38%)
Short Trade:
328 (49.62%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
10.05 USD
Perdita media:
-9.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-105.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.77 USD (9)
Crescita mensile:
-4.08%
Previsione annuale:
-47.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
271.97 USD (11.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.60% (271.97 USD)
Per equità:
3.95% (92.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 492
BTCUSD# 67
ETHUSD# 56
US100Cash 22
GBPUSD# 16
USDJPY# 4
EURUSD# 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 710
BTCUSD# 287
ETHUSD# 190
US100Cash 68
GBPUSD# -1
USDJPY# -7
EURUSD# 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 46K
BTCUSD# 1.4M
ETHUSD# 69K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
USDJPY# -207
EURUSD# 352
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.10 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +204.69 USD
Massima perdita consecutiva: -105.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


Non ci sono recensioni
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PTGOLDv3
30USD al mese
98%
0
0
USD
2K
USD
14
0%
661
57%
28%
1.49
1.91
USD
13%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.