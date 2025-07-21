- Crescita
Trade:
661
Profit Trade:
379 (57.33%)
Loss Trade:
282 (42.66%)
Best Trade:
108.10 USD
Worst Trade:
-43.44 USD
Profitto lordo:
3 809.67 USD (2 611 308 pips)
Perdita lorda:
-2 545.57 USD (1 111 304 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (204.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
28.45%
Massimo carico di deposito:
7.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.65
Long Trade:
333 (50.38%)
Short Trade:
328 (49.62%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
1.91 USD
Profitto medio:
10.05 USD
Perdita media:
-9.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-105.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.77 USD (9)
Crescita mensile:
-4.08%
Previsione annuale:
-47.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
271.97 USD (11.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.60% (271.97 USD)
Per equità:
3.95% (92.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|492
|BTCUSD#
|67
|ETHUSD#
|56
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|710
|BTCUSD#
|287
|ETHUSD#
|190
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|46K
|BTCUSD#
|1.4M
|ETHUSD#
|69K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Best Trade: +108.10 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +204.69 USD
Massima perdita consecutiva: -105.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
98%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
14
0%
661
57%
28%
1.49
1.91
USD
USD
13%
1:300