シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PTGOLDv3
Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 107%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 287
利益トレード:
724 (56.25%)
損失トレード:
563 (43.75%)
ベストトレード:
108.10 USD
最悪のトレード:
-43.44 USD
総利益:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
総損失:
-4 479.89 USD (1 489 486 pips)
最大連続の勝ち:
14 (204.69 USD)
最大連続利益:
278.38 USD (8)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
21.90%
最大入金額:
7.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.91
長いトレード:
606 (47.09%)
短いトレード:
681 (52.91%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
8.10 USD
平均損失:
-7.96 USD
最大連続の負け:
16 (-76.87 USD)
最大連続損失:
-134.02 USD (6)
月間成長:
-7.12%
年間予想:
-86.38%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
353.22 USD (13.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.21% (353.22 USD)
エクイティによる:
6.72% (135.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 1084
BTCUSD# 94
ETHUSD# 58
US100Cash 22
GBPUSD# 16
US100Cash# 5
USDJPY# 4
EURUSD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 769
BTCUSD# 351
ETHUSD# 182
US100Cash 68
GBPUSD# -1
US100Cash# 3
USDJPY# -7
EURUSD# 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 64K
BTCUSD# 2M
ETHUSD# 66K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
US100Cash# 16K
USDJPY# -207
EURUSD# 352
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +108.10 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +204.69 USD
最大連続損失: -76.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


レビューなし
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください