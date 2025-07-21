- 成長
トレード:
1 287
利益トレード:
724 (56.25%)
損失トレード:
563 (43.75%)
ベストトレード:
108.10 USD
最悪のトレード:
-43.44 USD
総利益:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
総損失:
-4 479.89 USD (1 489 486 pips)
最大連続の勝ち:
14 (204.69 USD)
最大連続利益:
278.38 USD (8)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
21.90%
最大入金額:
7.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.91
長いトレード:
606 (47.09%)
短いトレード:
681 (52.91%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
8.10 USD
平均損失:
-7.96 USD
最大連続の負け:
16 (-76.87 USD)
最大連続損失:
-134.02 USD (6)
月間成長:
-7.12%
年間予想:
-86.38%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
353.22 USD (13.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.21% (353.22 USD)
エクイティによる:
6.72% (135.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1084
|BTCUSD#
|94
|ETHUSD#
|58
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|US100Cash#
|5
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|769
|BTCUSD#
|351
|ETHUSD#
|182
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|US100Cash#
|3
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|64K
|BTCUSD#
|2M
|ETHUSD#
|66K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|US100Cash#
|16K
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading
