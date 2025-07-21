SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PTGOLDv3
Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 98%
XMGlobal-Real 8
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
661
Bénéfice trades:
379 (57.33%)
Perte trades:
282 (42.66%)
Meilleure transaction:
108.10 USD
Pire transaction:
-43.44 USD
Bénéfice brut:
3 809.67 USD (2 611 308 pips)
Perte brute:
-2 545.57 USD (1 111 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (204.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
278.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
28.45%
Charge de dépôt maximale:
7.61%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
4.65
Longs trades:
333 (50.38%)
Courts trades:
328 (49.62%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
1.91 USD
Bénéfice moyen:
10.05 USD
Perte moyenne:
-9.03 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-105.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.77 USD (9)
Croissance mensuelle:
-4.08%
Prévision annuelle:
-47.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
271.97 USD (11.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.60% (271.97 USD)
Par fonds propres:
3.95% (92.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 492
BTCUSD# 67
ETHUSD# 56
US100Cash 22
GBPUSD# 16
USDJPY# 4
EURUSD# 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 710
BTCUSD# 287
ETHUSD# 190
US100Cash 68
GBPUSD# -1
USDJPY# -7
EURUSD# 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 46K
BTCUSD# 1.4M
ETHUSD# 69K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
USDJPY# -207
EURUSD# 352
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.10 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +204.69 USD
Perte consécutive maximale: -105.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


Aucun avis
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PTGOLDv3
30 USD par mois
98%
0
0
USD
2K
USD
14
0%
661
57%
28%
1.49
1.91
USD
13%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.