交易:
1 286
盈利交易:
724 (56.29%)
亏损交易:
562 (43.70%)
最好交易:
108.10 USD
最差交易:
-43.44 USD
毛利:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
毛利亏损:
-4 459.81 USD (1 482 699 pips)
最大连续赢利:
14 (204.69 USD)
最大连续盈利:
278.38 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
21.90%
最大入金加载:
7.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
69
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.97
长期交易:
606 (47.12%)
短期交易:
680 (52.88%)
利润因子:
1.31
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
8.10 USD
平均损失:
-7.94 USD
最大连续失误:
16 (-76.87 USD)
最大连续亏损:
-134.02 USD (6)
每月增长:
-5.46%
年度预测:
-66.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
353.22 USD (13.04%)
相对跌幅:
结余:
16.21% (353.22 USD)
净值:
6.72% (135.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1084
|BTCUSD#
|94
|ETHUSD#
|58
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
|US100Cash#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|769
|BTCUSD#
|351
|ETHUSD#
|182
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
|US100Cash#
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|64K
|BTCUSD#
|2M
|ETHUSD#
|66K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
|US100Cash#
|23K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +108.10 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +204.69 USD
最大连续亏损: -76.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading
没有评论
