트레이드:
1 325
이익 거래:
744 (56.15%)
손실 거래:
581 (43.85%)
최고의 거래:
108.10 USD
최악의 거래:
-43.44 USD
총 수익:
6 059.22 USD (3 660 665 pips)
총 손실:
-4 663.14 USD (1 755 523 pips)
연속 최대 이익:
14 (204.69 USD)
연속 최대 이익:
278.38 USD (8)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
21.90%
최대 입금량:
7.61%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.95
롱(주식매수):
631 (47.62%)
숏(주식차입매도):
694 (52.38%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
8.14 USD
평균 손실:
-8.03 USD
연속 최대 손실:
16 (-76.87 USD)
연속 최대 손실:
-134.02 USD (6)
월별 성장률:
-6.23%
연간 예측:
-75.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
353.22 USD (13.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.21% (353.22 USD)
자본금별:
6.72% (135.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1118
|BTCUSD#
|98
|ETHUSD#
|58
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|US100Cash#
|5
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|834
|BTCUSD#
|300
|ETHUSD#
|182
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|US100Cash#
|3
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|69K
|BTCUSD#
|1.8M
|ETHUSD#
|66K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|US100Cash#
|16K
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +108.10 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +204.69 USD
연속 최대 손실: -76.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
108%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
28
0%
1 325
56%
22%
1.29
1.05
USD
USD
16%
1:300