Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 리뷰
안정성
28
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 108%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 325
이익 거래:
744 (56.15%)
손실 거래:
581 (43.85%)
최고의 거래:
108.10 USD
최악의 거래:
-43.44 USD
총 수익:
6 059.22 USD (3 660 665 pips)
총 손실:
-4 663.14 USD (1 755 523 pips)
연속 최대 이익:
14 (204.69 USD)
연속 최대 이익:
278.38 USD (8)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
21.90%
최대 입금량:
7.61%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.95
롱(주식매수):
631 (47.62%)
숏(주식차입매도):
694 (52.38%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
1.05 USD
평균 이익:
8.14 USD
평균 손실:
-8.03 USD
연속 최대 손실:
16 (-76.87 USD)
연속 최대 손실:
-134.02 USD (6)
월별 성장률:
-6.23%
연간 예측:
-75.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
353.22 USD (13.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.21% (353.22 USD)
자본금별:
6.72% (135.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 1118
BTCUSD# 98
ETHUSD# 58
US100Cash 22
GBPUSD# 16
US100Cash# 5
USDJPY# 4
EURUSD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 834
BTCUSD# 300
ETHUSD# 182
US100Cash 68
GBPUSD# -1
US100Cash# 3
USDJPY# -7
EURUSD# 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 69K
BTCUSD# 1.8M
ETHUSD# 66K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
US100Cash# 16K
USDJPY# -207
EURUSD# 352
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +108.10 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +204.69 USD
연속 최대 손실: -76.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


리뷰 없음
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
PTGOLDv3
월별 30 USD
108%
0
0
USD
2K
USD
28
0%
1 325
56%
22%
1.29
1.05
USD
16%
1:300
