Negociações:
1 287
Negociações com lucro:
724 (56.25%)
Negociações com perda:
563 (43.75%)
Melhor negociação:
108.10 USD
Pior negociação:
-43.44 USD
Lucro bruto:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
Perda bruta:
-4 479.89 USD (1 489 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (204.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
278.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
21.90%
Depósito máximo carregado:
7.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.91
Negociações longas:
606 (47.09%)
Negociações curtas:
681 (52.91%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
8.10 USD
Perda média:
-7.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-76.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.02 USD (6)
Crescimento mensal:
-7.12%
Previsão anual:
-86.38%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
353.22 USD (13.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.21% (353.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.72% (135.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1084
|BTCUSD#
|94
|ETHUSD#
|58
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|US100Cash#
|5
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|769
|BTCUSD#
|351
|ETHUSD#
|182
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|US100Cash#
|3
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|64K
|BTCUSD#
|2M
|ETHUSD#
|66K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|US100Cash#
|16K
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +108.10 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +204.69 USD
Máxima perda consecutiva: -76.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
107%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
27
0%
1 287
56%
22%
1.30
1.07
USD
USD
16%
1:300