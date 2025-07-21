SinaisSeções
Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 107%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 287
Negociações com lucro:
724 (56.25%)
Negociações com perda:
563 (43.75%)
Melhor negociação:
108.10 USD
Pior negociação:
-43.44 USD
Lucro bruto:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
Perda bruta:
-4 479.89 USD (1 489 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (204.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
278.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
21.90%
Depósito máximo carregado:
7.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.91
Negociações longas:
606 (47.09%)
Negociações curtas:
681 (52.91%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
8.10 USD
Perda média:
-7.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-76.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-134.02 USD (6)
Crescimento mensal:
-7.12%
Previsão anual:
-86.38%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
353.22 USD (13.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.21% (353.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.72% (135.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 1084
BTCUSD# 94
ETHUSD# 58
US100Cash 22
GBPUSD# 16
US100Cash# 5
USDJPY# 4
EURUSD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 769
BTCUSD# 351
ETHUSD# 182
US100Cash 68
GBPUSD# -1
US100Cash# 3
USDJPY# -7
EURUSD# 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 64K
BTCUSD# 2M
ETHUSD# 66K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
US100Cash# 16K
USDJPY# -207
EURUSD# 352
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


Sem comentários
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
