Van Huan Nguyen

PTGOLDv3

Van Huan Nguyen
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 109%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 286
Прибыльных трейдов:
724 (56.29%)
Убыточных трейдов:
562 (43.70%)
Лучший трейд:
108.10 USD
Худший трейд:
-43.44 USD
Общая прибыль:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
Общий убыток:
-4 459.81 USD (1 482 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (204.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
20.57%
Макс. загрузка депозита:
7.61%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.97
Длинных трейдов:
606 (47.12%)
Коротких трейдов:
680 (52.88%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
8.10 USD
Средний убыток:
-7.94 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-76.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-5.46%
Годовой прогноз:
-66.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
353.22 USD (13.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.21% (353.22 USD)
По эквити:
6.72% (135.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 1084
BTCUSD# 94
ETHUSD# 58
US100Cash 22
GBPUSD# 16
USDJPY# 4
EURUSD# 4
US100Cash# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 769
BTCUSD# 351
ETHUSD# 182
US100Cash 68
GBPUSD# -1
USDJPY# -7
EURUSD# 18
US100Cash# 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 64K
BTCUSD# 2M
ETHUSD# 66K
US100Cash -6.8K
GBPUSD# 237
USDJPY# -207
EURUSD# 352
US100Cash# 23K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +108.10 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +204.69 USD
Макс. убыток в серии: -76.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading


Нет отзывов
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 16:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 15:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 13:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 12:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 10:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 23:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 14:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 08:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.21 08:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PTGOLDv3
30 USD в месяц
109%
0
0
USD
1.9K
USD
27
0%
1 286
56%
21%
1.31
1.09
USD
16%
1:300
