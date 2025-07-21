- Прирост
Всего трейдов:
1 286
Прибыльных трейдов:
724 (56.29%)
Убыточных трейдов:
562 (43.70%)
Лучший трейд:
108.10 USD
Худший трейд:
-43.44 USD
Общая прибыль:
5 862.51 USD (3 645 833 pips)
Общий убыток:
-4 459.81 USD (1 482 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (204.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
20.57%
Макс. загрузка депозита:
7.61%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.97
Длинных трейдов:
606 (47.12%)
Коротких трейдов:
680 (52.88%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
8.10 USD
Средний убыток:
-7.94 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-76.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-134.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-5.46%
Годовой прогноз:
-66.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
353.22 USD (13.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.21% (353.22 USD)
По эквити:
6.72% (135.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1084
|BTCUSD#
|94
|ETHUSD#
|58
|US100Cash
|22
|GBPUSD#
|16
|USDJPY#
|4
|EURUSD#
|4
|US100Cash#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|769
|BTCUSD#
|351
|ETHUSD#
|182
|US100Cash
|68
|GBPUSD#
|-1
|USDJPY#
|-7
|EURUSD#
|18
|US100Cash#
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|64K
|BTCUSD#
|2M
|ETHUSD#
|66K
|US100Cash
|-6.8K
|GBPUSD#
|237
|USDJPY#
|-207
|EURUSD#
|352
|US100Cash#
|23K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +108.10 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +204.69 USD
Макс. убыток в серии: -76.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold Trading with SMC: Safe, profit expect 20-30%/month. 10 years of experience, low decline, suitable for stable investment.
Find me at tele huna_no1 or photrading
