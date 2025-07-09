SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 54%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
315
Transacciones Rentables:
205 (65.07%)
Transacciones Irrentables:
110 (34.92%)
Mejor transacción:
65.28 USD
Peor transacción:
-18.08 USD
Beneficio Bruto:
512.19 USD (26 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-351.23 USD (32 800 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (11.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
72.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
83.51%
Carga máxima del depósito:
137.10%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.33
Transacciones Largas:
167 (53.02%)
Transacciones Cortas:
148 (46.98%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.51 USD
Beneficio medio:
2.50 USD
Pérdidas medias:
-3.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-42.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-69.07 USD (5)
Crecimiento al mes:
6.73%
Pronóstico anual:
81.61%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.50 USD
Máxima:
69.07 USD (17.94%)
Reducción relativa:
De balance:
17.94% (69.07 USD)
De fondos:
87.15% (333.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 79
AUDCAD 72
NZDCAD 68
NZDUSD 64
AUDNZD 31
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD 42
AUDCAD 28
NZDCAD 36
NZDUSD 41
AUDNZD 14
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD 2.1K
AUDCAD -3K
NZDCAD -5.3K
NZDUSD -2.3K
AUDNZD 2K
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.28 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +11.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
otros 119...
full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

No hay comentarios
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.10 17:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
500 USD al mes
54%
0
0
USD
461
USD
26
99%
315
65%
84%
1.45
0.51
USD
87%
1:500
