Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
315
Negociações com lucro:
205 (65.07%)
Negociações com perda:
110 (34.92%)
Melhor negociação:
65.28 USD
Pior negociação:
-18.08 USD
Lucro bruto:
512.19 USD (26 259 pips)
Perda bruta:
-351.23 USD (32 800 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (11.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
83.51%
Depósito máximo carregado:
137.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
167 (53.02%)
Negociações curtas:
148 (46.98%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.51 USD
Lucro médio:
2.50 USD
Perda média:
-3.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-42.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-69.07 USD (5)
Crescimento mensal:
6.73%
Previsão anual:
81.61%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.50 USD
Máximo:
69.07 USD (17.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.94% (69.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.15% (333.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD 79
AUDCAD 72
NZDCAD 68
NZDUSD 64
AUDNZD 31
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD 42
AUDCAD 28
NZDCAD 36
NZDUSD 41
AUDNZD 14
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD 2.1K
AUDCAD -3K
NZDCAD -5.3K
NZDUSD -2.3K
AUDNZD 2K
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +65.28 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11.64 USD
Máxima perda consecutiva: -42.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
119 mais ...
full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.10 17:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
