- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
313
盈利交易:
203 (64.85%)
亏损交易:
110 (35.14%)
最好交易:
65.28 USD
最差交易:
-18.08 USD
毛利:
510.72 USD (26 058 pips)
毛利亏损:
-351.23 USD (32 800 pips)
最大连续赢利:
13 (11.64 USD)
最大连续盈利:
72.65 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
83.51%
最大入金加载:
137.10%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.31
长期交易:
167 (53.35%)
短期交易:
146 (46.65%)
利润因子:
1.45
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
2.52 USD
平均损失:
-3.19 USD
最大连续失误:
6 (-42.27 USD)
最大连续亏损:
-69.07 USD (5)
每月增长:
6.73%
年度预测:
81.71%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.50 USD
最大值:
69.07 USD (17.94%)
相对跌幅:
结余:
17.94% (69.07 USD)
净值:
87.15% (333.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|78
|AUDCAD
|72
|NZDCAD
|67
|NZDUSD
|64
|AUDNZD
|31
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|42
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|35
|NZDUSD
|41
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|2K
|AUDCAD
|-3K
|NZDCAD
|-5.4K
|NZDUSD
|-2.3K
|AUDNZD
|2K
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.28 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11.64 USD
最大连续亏损: -42.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 75
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 40
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
full trading EA
pair audnzd, nzdcad, gbpchf
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
53%
0
0
USD
USD
459
USD
USD
26
99%
313
64%
84%
1.45
0.51
USD
USD
87%
1:500