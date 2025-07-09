信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0条评论
可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 53%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
313
盈利交易:
203 (64.85%)
亏损交易:
110 (35.14%)
最好交易:
65.28 USD
最差交易:
-18.08 USD
毛利:
510.72 USD (26 058 pips)
毛利亏损:
-351.23 USD (32 800 pips)
最大连续赢利:
13 (11.64 USD)
最大连续盈利:
72.65 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
83.51%
最大入金加载:
137.10%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.31
长期交易:
167 (53.35%)
短期交易:
146 (46.65%)
利润因子:
1.45
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
2.52 USD
平均损失:
-3.19 USD
最大连续失误:
6 (-42.27 USD)
最大连续亏损:
-69.07 USD (5)
每月增长:
6.73%
年度预测:
81.71%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.50 USD
最大值:
69.07 USD (17.94%)
相对跌幅:
结余:
17.94% (69.07 USD)
净值:
87.15% (333.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 78
AUDCAD 72
NZDCAD 67
NZDUSD 64
AUDNZD 31
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 42
AUDCAD 28
NZDCAD 35
NZDUSD 41
AUDNZD 14
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 2K
AUDCAD -3K
NZDCAD -5.4K
NZDUSD -2.3K
AUDNZD 2K
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +65.28 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11.64 USD
最大连续亏损: -42.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
119 更多...
full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

没有评论
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.10 17:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
