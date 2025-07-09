SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 54%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
316
Gewinntrades:
206 (65.18%)
Verlusttrades:
110 (34.81%)
Bester Trade:
65.28 USD
Schlechtester Trade:
-18.08 USD
Bruttoprofit:
512.78 USD (26 359 pips)
Bruttoverlust:
-351.23 USD (32 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (11.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.65 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
83.51%
Max deposit load:
137.10%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.34
Long-Positionen:
168 (53.16%)
Short-Positionen:
148 (46.84%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-42.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-69.07 USD (5)
Wachstum pro Monat :
6.02%
Jahresprognose:
73.02%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.50 USD
Maximaler:
69.07 USD (17.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.94% (69.07 USD)
Kapital:
87.15% (333.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 79
AUDCAD 72
NZDCAD 68
NZDUSD 64
AUDNZD 32
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 42
AUDCAD 28
NZDCAD 36
NZDUSD 41
AUDNZD 14
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD 2.1K
AUDCAD -3K
NZDCAD -5.3K
NZDUSD -2.3K
AUDNZD 2.1K
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.28 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
noch 119 ...
full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

Keine Bewertungen
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.10 17:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
