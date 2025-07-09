- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
103 (64.37%)
Loss Trade:
57 (35.63%)
Best Trade:
47.46 USD
Worst Trade:
-12.36 USD
Profitto lordo:
255.75 USD (12 885 pips)
Perdita lorda:
-173.02 USD (17 635 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (9.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
85.75%
Massimo carico di deposito:
137.10%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
80 (50.00%)
Short Trade:
80 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-42.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.27 USD (6)
Crescita mensile:
7.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
42.27 USD (12.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.15% (42.27 USD)
Per equità:
87.15% (333.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|39
|AUDCAD
|36
|NZDUSD
|35
|USDCAD
|34
|AUDNZD
|15
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|14
|NZDUSD
|23
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-5.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCAD
|-323
|AUDNZD
|892
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.46 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.67 USD
Massima perdita consecutiva: -42.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 75
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 40
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
full trading EA
pair audnzd, nzdcad, gbpchf
Non ci sono recensioni