Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
203 (64.85%)
Убыточных трейдов:
110 (35.14%)
Лучший трейд:
65.28 USD
Худший трейд:
-18.08 USD
Общая прибыль:
510.72 USD (26 058 pips)
Общий убыток:
-351.23 USD (32 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (11.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
83.51%
Макс. загрузка депозита:
137.10%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
167 (53.35%)
Коротких трейдов:
146 (46.65%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
2.52 USD
Средний убыток:
-3.19 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-42.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.07 USD (5)
Прирост в месяц:
6.73%
Годовой прогноз:
81.71%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
69.07 USD (17.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.94% (69.07 USD)
По эквити:
87.15% (333.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|78
|AUDCAD
|72
|NZDCAD
|67
|NZDUSD
|64
|AUDNZD
|31
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|42
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|35
|NZDUSD
|41
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|2K
|AUDCAD
|-3K
|NZDCAD
|-5.4K
|NZDUSD
|-2.3K
|AUDNZD
|2K
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.28 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11.64 USD
Макс. убыток в серии: -42.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 75
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 40
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
full trading EA
pair audnzd, nzdcad, gbpchf
Нет отзывов
