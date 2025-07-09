СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 53%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
203 (64.85%)
Убыточных трейдов:
110 (35.14%)
Лучший трейд:
65.28 USD
Худший трейд:
-18.08 USD
Общая прибыль:
510.72 USD (26 058 pips)
Общий убыток:
-351.23 USD (32 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (11.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
83.51%
Макс. загрузка депозита:
137.10%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
167 (53.35%)
Коротких трейдов:
146 (46.65%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
2.52 USD
Средний убыток:
-3.19 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-42.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.07 USD (5)
Прирост в месяц:
6.73%
Годовой прогноз:
81.71%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.50 USD
Максимальная:
69.07 USD (17.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.94% (69.07 USD)
По эквити:
87.15% (333.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 78
AUDCAD 72
NZDCAD 67
NZDUSD 64
AUDNZD 31
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD 42
AUDCAD 28
NZDCAD 35
NZDUSD 41
AUDNZD 14
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD 2K
AUDCAD -3K
NZDCAD -5.4K
NZDUSD -2.3K
AUDNZD 2K
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.28 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11.64 USD
Макс. убыток в серии: -42.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
еще 119...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

Нет отзывов
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.10 17:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
500 USD в месяц
53%
0
0
USD
459
USD
26
99%
313
64%
84%
1.45
0.51
USD
87%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.