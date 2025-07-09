- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
315
利益トレード:
205 (65.07%)
損失トレード:
110 (34.92%)
ベストトレード:
65.28 USD
最悪のトレード:
-18.08 USD
総利益:
512.19 USD (26 259 pips)
総損失:
-351.23 USD (32 800 pips)
最大連続の勝ち:
13 (11.64 USD)
最大連続利益:
72.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
83.51%
最大入金額:
137.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
167 (53.02%)
短いトレード:
148 (46.98%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
2.50 USD
平均損失:
-3.19 USD
最大連続の負け:
6 (-42.27 USD)
最大連続損失:
-69.07 USD (5)
月間成長:
6.73%
年間予想:
81.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.50 USD
最大の:
69.07 USD (17.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.94% (69.07 USD)
エクイティによる:
87.15% (333.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD
|79
|AUDCAD
|72
|NZDCAD
|68
|NZDUSD
|64
|AUDNZD
|31
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD
|42
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|36
|NZDUSD
|41
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD
|2.1K
|AUDCAD
|-3K
|NZDCAD
|-5.3K
|NZDUSD
|-2.3K
|AUDNZD
|2K
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.28 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11.64 USD
最大連続損失: -42.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 75
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 40
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
full trading EA
pair audnzd, nzdcad, gbpchf
