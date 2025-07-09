シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 54%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
315
利益トレード:
205 (65.07%)
損失トレード:
110 (34.92%)
ベストトレード:
65.28 USD
最悪のトレード:
-18.08 USD
総利益:
512.19 USD (26 259 pips)
総損失:
-351.23 USD (32 800 pips)
最大連続の勝ち:
13 (11.64 USD)
最大連続利益:
72.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
83.51%
最大入金額:
137.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
167 (53.02%)
短いトレード:
148 (46.98%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
2.50 USD
平均損失:
-3.19 USD
最大連続の負け:
6 (-42.27 USD)
最大連続損失:
-69.07 USD (5)
月間成長:
6.73%
年間予想:
81.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.50 USD
最大の:
69.07 USD (17.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.94% (69.07 USD)
エクイティによる:
87.15% (333.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD 79
AUDCAD 72
NZDCAD 68
NZDUSD 64
AUDNZD 31
XAUUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD 42
AUDCAD 28
NZDCAD 36
NZDUSD 41
AUDNZD 14
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD 2.1K
AUDCAD -3K
NZDCAD -5.3K
NZDUSD -2.3K
AUDNZD 2K
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +65.28 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11.64 USD
最大連続損失: -42.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

レビューなし
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.11 13:40
No swaps are charged
2025.11.10 17:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
500 USD/月
54%
0
0
USD
461
USD
26
99%
315
65%
84%
1.45
0.51
USD
87%
1:500
コピー

