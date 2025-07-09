SignauxSections
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
103 (64.37%)
Perte trades:
57 (35.63%)
Meilleure transaction:
47.46 USD
Pire transaction:
-12.36 USD
Bénéfice brut:
255.75 USD (12 885 pips)
Perte brute:
-173.02 USD (17 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (9.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.46 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
85.75%
Charge de dépôt maximale:
114.11%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.96
Longs trades:
80 (50.00%)
Courts trades:
80 (50.00%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-3.04 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-42.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.27 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.52%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.50 USD
Maximal:
42.27 USD (12.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.15% (42.27 USD)
Par fonds propres:
84.56% (323.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 39
AUDCAD 36
NZDUSD 35
USDCAD 34
AUDNZD 15
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 20
AUDCAD 14
NZDUSD 23
USDCAD 18
AUDNZD 7
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -5.6K
AUDCAD -1.5K
NZDUSD 1.7K
USDCAD -323
AUDNZD 892
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.46 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +9.67 USD
Perte consécutive maximale: -42.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.22 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 03:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 03:45
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
