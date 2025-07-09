- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
103 (64.37%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (35.63%)
En iyi işlem:
47.46 USD
En kötü işlem:
-12.36 USD
Brüt kâr:
255.75 USD (12 885 pips)
Brüt zarar:
-173.02 USD (17 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (9.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.46 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
85.75%
Maks. mevduat yükü:
137.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
80 (50.00%)
Satış işlemleri:
80 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-42.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.27 USD (6)
Aylık büyüme:
7.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
42.27 USD (12.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.15% (42.27 USD)
Varlığa göre:
87.15% (333.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|39
|AUDCAD
|36
|NZDUSD
|35
|USDCAD
|34
|AUDNZD
|15
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|14
|NZDUSD
|23
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|7
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-5.6K
|AUDCAD
|-1.5K
|NZDUSD
|1.7K
|USDCAD
|-323
|AUDNZD
|892
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.46 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 75
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 40
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
full trading EA
pair audnzd, nzdcad, gbpchf
İnceleme yok