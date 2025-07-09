SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI BC HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
103 (64.37%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (35.63%)
En iyi işlem:
47.46 USD
En kötü işlem:
-12.36 USD
Brüt kâr:
255.75 USD (12 885 pips)
Brüt zarar:
-173.02 USD (17 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (9.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.46 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
85.75%
Maks. mevduat yükü:
137.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
80 (50.00%)
Satış işlemleri:
80 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-42.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.27 USD (6)
Aylık büyüme:
7.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
42.27 USD (12.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.15% (42.27 USD)
Varlığa göre:
87.15% (333.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 39
AUDCAD 36
NZDUSD 35
USDCAD 34
AUDNZD 15
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 20
AUDCAD 14
NZDUSD 23
USDCAD 18
AUDNZD 7
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -5.6K
AUDCAD -1.5K
NZDUSD 1.7K
USDCAD -323
AUDNZD 892
XAUUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.46 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 75
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 40
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
119 daha fazla...
full trading EA

pair audnzd, nzdcad, gbpchf

İnceleme yok
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.22 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 03:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 03:45
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
