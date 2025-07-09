리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live05 0.00 × 9 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 2 Exness-Real4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 20 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 75 Exness-Real18 0.00 × 1 GBEbrokers-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 CMCMarkets1-Europe 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 5 FXCM-USDReal03 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 5 Tickmill-Live09 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 40 KeyToMarkets-Live 0.00 × 1 119 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오