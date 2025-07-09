- 자본
- 축소
트레이드:
320
이익 거래:
210 (65.62%)
손실 거래:
110 (34.38%)
최고의 거래:
65.28 USD
최악의 거래:
-18.08 USD
총 수익:
515.98 USD (26 761 pips)
총 손실:
-351.23 USD (32 800 pips)
연속 최대 이익:
13 (11.64 USD)
연속 최대 이익:
72.65 USD (4)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
80.49%
최대 입금량:
137.10%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.39
롱(주식매수):
172 (53.75%)
숏(주식차입매도):
148 (46.25%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
0.51 USD
평균 이익:
2.46 USD
평균 손실:
-3.19 USD
연속 최대 손실:
6 (-42.27 USD)
연속 최대 손실:
-69.07 USD (5)
월별 성장률:
8.89%
연간 예측:
107.92%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.50 USD
최대한의:
69.07 USD (17.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.94% (69.07 USD)
자본금별:
87.15% (333.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD
|80
|AUDCAD
|74
|NZDCAD
|68
|NZDUSD
|65
|AUDNZD
|32
|XAUUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD
|43
|AUDCAD
|30
|NZDCAD
|36
|NZDUSD
|42
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD
|2.2K
|AUDCAD
|-2.8K
|NZDCAD
|-5.3K
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDNZD
|2.1K
|XAUUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +65.28 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +11.64 USD
연속 최대 손실: -42.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 75
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 5
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 40
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
full trading EA
pair audnzd, nzdcad, gbpchf
리뷰 없음
