Dennis Patrik Maucher

AL Performance lower Risk

Dennis Patrik Maucher
Fiabilidad
178 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 424%
JFD-Live02
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 409
Transacciones Rentables:
1 818 (75.46%)
Transacciones Irrentables:
591 (24.53%)
Mejor transacción:
963.95 EUR
Peor transacción:
-4 971.68 EUR
Beneficio Bruto:
37 435.74 EUR (6 771 475 pips)
Pérdidas Brutas:
-23 843.59 EUR (2 537 280 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (181.27 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 481.97 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
46.91%
Carga máxima del depósito:
4.83%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
1 584 (65.75%)
Transacciones Cortas:
825 (34.25%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
5.64 EUR
Beneficio medio:
20.59 EUR
Pérdidas medias:
-40.34 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 072.19 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 253.74 EUR (4)
Crecimiento al mes:
2.14%
Pronóstico anual:
26.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
6 301.80 EUR (28.73%)
Reducción relativa:
De balance:
51.66% (2 899.63 EUR)
De fondos:
11.75% (434.45 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.P 1510
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.P 75K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +963.95 EUR
Peor transacción: -4 972 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +181.27 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 072.19 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JFD-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Stable EA
2025.12.18 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 39 days. This comprises 3.16% of days out of 1235 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
