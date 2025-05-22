- Прирост
Всего трейдов:
2 407
Прибыльных трейдов:
1 817 (75.48%)
Убыточных трейдов:
590 (24.51%)
Лучший трейд:
963.95 EUR
Худший трейд:
-4 971.68 EUR
Общая прибыль:
37 426.41 EUR (6 771 287 pips)
Общий убыток:
-23 840.57 EUR (2 537 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (181.27 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 481.97 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
45.91%
Макс. загрузка депозита:
4.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
1 582 (65.72%)
Коротких трейдов:
825 (34.28%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
5.64 EUR
Средняя прибыль:
20.60 EUR
Средний убыток:
-40.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 072.19 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6 253.74 EUR (4)
Прирост в месяц:
1.98%
Годовой прогноз:
24.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
6 301.80 EUR (28.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.66% (2 899.63 EUR)
По эквити:
11.75% (434.45 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.P
|1508
|.US30.P
|506
|.DE40.P
|240
|.DE30.P
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.P
|12K
|.US30.P
|2K
|.DE40.P
|900
|.DE30.P
|505
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.P
|74K
|.US30.P
|2.7M
|.DE40.P
|968K
|.DE30.P
|563K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Лучший трейд: +963.95 EUR
Худший трейд: -4 972 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +181.27 EUR
Макс. убыток в серии: -2 072.19 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JFD-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Stable EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
423%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
177
99%
2 407
75%
46%
1.56
5.64
EUR
EUR
52%
1:200