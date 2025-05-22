СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AL Performance lower Risk
Dennis Patrik Maucher

AL Performance lower Risk

Dennis Patrik Maucher
0 отзывов
Надежность
177 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2022 423%
JFD-Live02
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 407
Прибыльных трейдов:
1 817 (75.48%)
Убыточных трейдов:
590 (24.51%)
Лучший трейд:
963.95 EUR
Худший трейд:
-4 971.68 EUR
Общая прибыль:
37 426.41 EUR (6 771 287 pips)
Общий убыток:
-23 840.57 EUR (2 537 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (181.27 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 481.97 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
45.91%
Макс. загрузка депозита:
4.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
1 582 (65.72%)
Коротких трейдов:
825 (34.28%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
5.64 EUR
Средняя прибыль:
20.60 EUR
Средний убыток:
-40.41 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 072.19 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6 253.74 EUR (4)
Прирост в месяц:
1.98%
Годовой прогноз:
24.05%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
6 301.80 EUR (28.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.66% (2 899.63 EUR)
По эквити:
11.75% (434.45 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.P 1508
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.P 74K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +963.95 EUR
Худший трейд: -4 972 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +181.27 EUR
Макс. убыток в серии: -2 072.19 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JFD-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Stable EA
Нет отзывов
2025.12.18 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 39 days. This comprises 3.16% of days out of 1235 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AL Performance lower Risk
999 USD в месяц
423%
0
0
USD
4K
EUR
177
99%
2 407
75%
46%
1.56
5.64
EUR
52%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.