SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AL Performance lower Risk
Dennis Patrik Maucher

AL Performance lower Risk

Dennis Patrik Maucher
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
178 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 427%
JFD-Live02
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 413
Gewinntrades:
1 820 (75.42%)
Verlusttrades:
593 (24.58%)
Bester Trade:
963.95 EUR
Schlechtester Trade:
-4 971.68 EUR
Bruttoprofit:
37 480.94 EUR (6 771 946 pips)
Bruttoverlust:
-23 861.97 EUR (2 537 846 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (181.27 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 481.97 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
46.91%
Max deposit load:
4.83%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
1 584 (65.64%)
Short-Positionen:
829 (34.36%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
5.64 EUR
Durchschnittlicher Profit:
20.59 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-40.24 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 072.19 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 253.74 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
2.83%
Jahresprognose:
34.30%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
6 301.80 EUR (28.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.66% (2 899.63 EUR)
Kapital:
11.75% (434.45 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.P 1514
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.P 74K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +963.95 EUR
Schlechtester Trade: -4 972 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +181.27 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 072.19 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JFD-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Stable EA
Keine Bewertungen
2025.12.18 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 39 days. This comprises 3.16% of days out of 1235 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AL Performance lower Risk
999 USD pro Monat
427%
0
0
USD
4K
EUR
178
99%
2 413
75%
47%
1.57
5.64
EUR
52%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.