交易:
2 407
盈利交易:
1 817 (75.48%)
亏损交易:
590 (24.51%)
最好交易:
963.95 EUR
最差交易:
-4 971.68 EUR
毛利:
37 426.41 EUR (6 771 287 pips)
毛利亏损:
-23 840.57 EUR (2 537 214 pips)
最大连续赢利:
32 (181.27 EUR)
最大连续盈利:
1 481.97 EUR (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
46.91%
最大入金加载:
4.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
1 582 (65.72%)
短期交易:
825 (34.28%)
利润因子:
1.57
预期回报:
5.64 EUR
平均利润:
20.60 EUR
平均损失:
-40.41 EUR
最大连续失误:
12 (-2 072.19 EUR)
最大连续亏损:
-6 253.74 EUR (4)
每月增长:
1.98%
年度预测:
24.05%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
6 301.80 EUR (28.73%)
相对跌幅:
结余:
51.66% (2 899.63 EUR)
净值:
11.75% (434.45 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.P
|1508
|.US30.P
|506
|.DE40.P
|240
|.DE30.P
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.P
|12K
|.US30.P
|2K
|.DE40.P
|900
|.DE30.P
|505
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.P
|74K
|.US30.P
|2.7M
|.DE40.P
|968K
|.DE30.P
|563K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JFD-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
