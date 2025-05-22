信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AL Performance lower Risk
Dennis Patrik Maucher

AL Performance lower Risk

Dennis Patrik Maucher
0条评论
可靠性
177
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2022 423%
JFD-Live02
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 407
盈利交易:
1 817 (75.48%)
亏损交易:
590 (24.51%)
最好交易:
963.95 EUR
最差交易:
-4 971.68 EUR
毛利:
37 426.41 EUR (6 771 287 pips)
毛利亏损:
-23 840.57 EUR (2 537 214 pips)
最大连续赢利:
32 (181.27 EUR)
最大连续盈利:
1 481.97 EUR (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
46.91%
最大入金加载:
4.83%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
1 582 (65.72%)
短期交易:
825 (34.28%)
利润因子:
1.57
预期回报:
5.64 EUR
平均利润:
20.60 EUR
平均损失:
-40.41 EUR
最大连续失误:
12 (-2 072.19 EUR)
最大连续亏损:
-6 253.74 EUR (4)
每月增长:
1.98%
年度预测:
24.05%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
6 301.80 EUR (28.73%)
相对跌幅:
结余:
51.66% (2 899.63 EUR)
净值:
11.75% (434.45 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.P 1508
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.P 74K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +963.95 EUR
最差交易: -4 972 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +181.27 EUR
最大连续亏损: -2 072.19 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JFD-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Stable EA
没有评论
2025.12.18 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 39 days. This comprises 3.16% of days out of 1235 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
