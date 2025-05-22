SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AL Performance lower Risk
Dennis Patrik Maucher

AL Performance lower Risk

Dennis Patrik Maucher
0 recensioni
Affidabilità
165 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 366%
JFD-Live02
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 324
Profit Trade:
1 753 (75.43%)
Loss Trade:
571 (24.57%)
Best Trade:
963.95 EUR
Worst Trade:
-4 971.68 EUR
Profitto lordo:
36 762.61 EUR (6 759 620 pips)
Perdita lorda:
-23 612.61 EUR (2 531 291 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (181.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 481.97 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
48.52%
Massimo carico di deposito:
3.78%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.09
Long Trade:
1 549 (66.65%)
Short Trade:
775 (33.35%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
5.66 EUR
Profitto medio:
20.97 EUR
Perdita media:
-41.35 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-2 072.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6 253.74 EUR (4)
Crescita mensile:
4.05%
Previsione annuale:
49.09%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
6 301.80 EUR (28.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.66% (2 899.63 EUR)
Per equità:
8.62% (261.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.P 1425
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.P 69K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +963.95 EUR
Worst Trade: -4 972 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +181.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 072.19 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JFD-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Stable EA
Non ci sono recensioni
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.