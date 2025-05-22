SinyallerBölümler
Dennis Patrik Maucher

Dennis Patrik Maucher
0 inceleme
Güvenilirlik
165 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 366%
JFD-Live02
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 324
Kârla kapanan işlemler:
1 753 (75.43%)
Zararla kapanan işlemler:
571 (24.57%)
En iyi işlem:
963.95 EUR
En kötü işlem:
-4 971.68 EUR
Brüt kâr:
36 762.61 EUR (6 759 620 pips)
Brüt zarar:
-23 612.61 EUR (2 531 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (181.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 481.97 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
48.52%
Maks. mevduat yükü:
3.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.09
Alış işlemleri:
1 549 (66.65%)
Satış işlemleri:
775 (33.35%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
5.66 EUR
Ortalama kâr:
20.97 EUR
Ortalama zarar:
-41.35 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 072.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6 253.74 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.82%
Yıllık tahmin:
49.09%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
6 301.80 EUR (28.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.66% (2 899.63 EUR)
Varlığa göre:
8.62% (261.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.P 1425
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.P 69K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +963.95 EUR
En kötü işlem: -4 972 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +181.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 072.19 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JFD-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Stable EA
İnceleme yok
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AL Performance lower Risk
Ayda 999 USD
366%
0
0
USD
3.6K
EUR
165
98%
2 324
75%
49%
1.55
5.66
EUR
52%
1:200
Kopyala

