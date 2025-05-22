SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AL Performance lower Risk
Dennis Patrik Maucher

AL Performance lower Risk

Dennis Patrik Maucher
0 avis
Fiabilité
165 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 366%
JFD-Live02
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 324
Bénéfice trades:
1 753 (75.43%)
Perte trades:
571 (24.57%)
Meilleure transaction:
963.95 EUR
Pire transaction:
-4 971.68 EUR
Bénéfice brut:
36 762.61 EUR (6 759 620 pips)
Perte brute:
-23 612.61 EUR (2 531 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (181.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 481.97 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
48.52%
Charge de dépôt maximale:
3.78%
Dernier trade:
51 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.09
Longs trades:
1 549 (66.65%)
Courts trades:
775 (33.35%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
5.66 EUR
Bénéfice moyen:
20.97 EUR
Perte moyenne:
-41.35 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 072.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6 253.74 EUR (4)
Croissance mensuelle:
4.05%
Prévision annuelle:
49.09%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
6 301.80 EUR (28.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.66% (2 899.63 EUR)
Par fonds propres:
8.62% (261.99 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.P 1425
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.P 69K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +963.95 EUR
Pire transaction: -4 972 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +181.27 EUR
Perte consécutive maximale: -2 072.19 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JFD-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Stable EA
Aucun avis
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AL Performance lower Risk
999 USD par mois
366%
0
0
USD
3.6K
EUR
165
98%
2 324
75%
49%
1.55
5.66
EUR
52%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.