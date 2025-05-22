- 자본
- 축소
트레이드:
2 425
이익 거래:
1 829 (75.42%)
손실 거래:
596 (24.58%)
최고의 거래:
963.95 EUR
최악의 거래:
-4 971.68 EUR
총 수익:
37 586.01 EUR (6 773 575 pips)
총 손실:
-23 882.16 EUR (2 538 473 pips)
연속 최대 이익:
32 (181.27 EUR)
연속 최대 이익:
1 481.97 EUR (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
46.91%
최대 입금량:
4.83%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.17
롱(주식매수):
1 592 (65.65%)
숏(주식차입매도):
833 (34.35%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
5.65 EUR
평균 이익:
20.55 EUR
평균 손실:
-40.07 EUR
연속 최대 손실:
12 (-2 072.19 EUR)
연속 최대 손실:
-6 253.74 EUR (4)
월별 성장률:
4.64%
연간 예측:
56.29%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
6 301.80 EUR (28.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.66% (2 899.63 EUR)
자본금별:
11.75% (434.45 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.P
|1526
|.US30.P
|506
|.DE40.P
|240
|.DE30.P
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.P
|12K
|.US30.P
|2K
|.DE40.P
|900
|.DE30.P
|505
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.P
|75K
|.US30.P
|2.7M
|.DE40.P
|968K
|.DE30.P
|563K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +963.95 EUR
최악의 거래: -4 972 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +181.27 EUR
연속 최대 손실: -2 072.19 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JFD-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Stable EA
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
438%
0
0
USD
USD
4.1K
EUR
EUR
180
99%
2 425
75%
47%
1.57
5.65
EUR
EUR
52%
1:200