- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 409
利益トレード:
1 818 (75.46%)
損失トレード:
591 (24.53%)
ベストトレード:
963.95 EUR
最悪のトレード:
-4 971.68 EUR
総利益:
37 435.74 EUR (6 771 475 pips)
総損失:
-23 843.59 EUR (2 537 280 pips)
最大連続の勝ち:
32 (181.27 EUR)
最大連続利益:
1 481.97 EUR (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
46.91%
最大入金額:
4.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
1 584 (65.75%)
短いトレード:
825 (34.25%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
5.64 EUR
平均利益:
20.59 EUR
平均損失:
-40.34 EUR
最大連続の負け:
12 (-2 072.19 EUR)
最大連続損失:
-6 253.74 EUR (4)
月間成長:
2.14%
年間予想:
26.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
6 301.80 EUR (28.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.66% (2 899.63 EUR)
エクイティによる:
11.75% (434.45 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.P
|1510
|.US30.P
|506
|.DE40.P
|240
|.DE30.P
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.P
|12K
|.US30.P
|2K
|.DE40.P
|900
|.DE30.P
|505
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.P
|75K
|.US30.P
|2.7M
|.DE40.P
|968K
|.DE30.P
|563K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +963.95 EUR
最悪のトレード: -4 972 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +181.27 EUR
最大連続損失: -2 072.19 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JFD-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Stable EA
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
424%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
178
99%
2 409
75%
47%
1.57
5.64
EUR
EUR
52%
1:200