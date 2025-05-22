- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 409
Negociações com lucro:
1 818 (75.46%)
Negociações com perda:
591 (24.53%)
Melhor negociação:
963.95 EUR
Pior negociação:
-4 971.68 EUR
Lucro bruto:
37 435.74 EUR (6 771 475 pips)
Perda bruta:
-23 843.59 EUR (2 537 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (181.27 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 481.97 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
46.91%
Depósito máximo carregado:
4.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
1 584 (65.75%)
Negociações curtas:
825 (34.25%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
5.64 EUR
Lucro médio:
20.59 EUR
Perda média:
-40.34 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 072.19 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-6 253.74 EUR (4)
Crescimento mensal:
2.14%
Previsão anual:
26.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
6 301.80 EUR (28.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.66% (2 899.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.75% (434.45 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.P
|1510
|.US30.P
|506
|.DE40.P
|240
|.DE30.P
|153
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.P
|12K
|.US30.P
|2K
|.DE40.P
|900
|.DE30.P
|505
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.P
|75K
|.US30.P
|2.7M
|.DE40.P
|968K
|.DE30.P
|563K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +963.95 EUR
Pior negociação: -4 972 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +181.27 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 072.19 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JFD-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Stable EA
Sem comentários
