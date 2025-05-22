SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AL Performance lower Risk
Dennis Patrik Maucher

AL Performance lower Risk

Dennis Patrik Maucher
0 comentários
Confiabilidade
178 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2022 424%
JFD-Live02
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 409
Negociações com lucro:
1 818 (75.46%)
Negociações com perda:
591 (24.53%)
Melhor negociação:
963.95 EUR
Pior negociação:
-4 971.68 EUR
Lucro bruto:
37 435.74 EUR (6 771 475 pips)
Perda bruta:
-23 843.59 EUR (2 537 280 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (181.27 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 481.97 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
46.91%
Depósito máximo carregado:
4.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
1 584 (65.75%)
Negociações curtas:
825 (34.25%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
5.64 EUR
Lucro médio:
20.59 EUR
Perda média:
-40.34 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 072.19 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-6 253.74 EUR (4)
Crescimento mensal:
2.14%
Previsão anual:
26.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
6 301.80 EUR (28.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.66% (2 899.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.75% (434.45 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.P 1510
.US30.P 506
.DE40.P 240
.DE30.P 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.P 12K
.US30.P 2K
.DE40.P 900
.DE30.P 505
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.P 75K
.US30.P 2.7M
.DE40.P 968K
.DE30.P 563K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +963.95 EUR
Pior negociação: -4 972 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +181.27 EUR
Máxima perda consecutiva: -2 072.19 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JFD-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Stable EA
Sem comentários
2025.12.18 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 20:11
80% of growth achieved within 39 days. This comprises 3.16% of days out of 1235 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.06 03:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 03:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.22 12:51
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 2.15% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:51
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AL Performance lower Risk
999 USD por mês
424%
0
0
USD
4K
EUR
178
99%
2 409
75%
47%
1.57
5.64
EUR
52%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.