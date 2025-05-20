SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PeacockFeather 13Pairs
Quan Hui Guo

PeacockFeather 13Pairs

Quan Hui Guo
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 150%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
938
Transacciones Rentables:
560 (59.70%)
Transacciones Irrentables:
378 (40.30%)
Mejor transacción:
26.07 USD
Peor transacción:
-9.75 USD
Beneficio Bruto:
1 091.04 USD (102 942 pips)
Pérdidas Brutas:
-451.99 USD (48 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (9.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
68.85%
Carga máxima del depósito:
22.57%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
18.07
Transacciones Largas:
591 (63.01%)
Transacciones Cortas:
347 (36.99%)
Factor de Beneficio:
2.41
Beneficio Esperado:
0.68 USD
Beneficio medio:
1.95 USD
Pérdidas medias:
-1.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-32.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.36 USD (6)
Crecimiento al mes:
13.33%
Pronóstico anual:
161.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
35.36 USD (4.13%)
Reducción relativa:
De balance:
6.13% (34.34 USD)
De fondos:
69.03% (452.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 103
GBPJPY 93
EURAUD 88
USDJPY 85
USDCHF 80
AUDJPY 78
USDCAD 65
EURGBP 65
NZDJPY 63
EURUSD 62
GBPUSD 58
AUDUSD 54
NZDUSD 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 58
GBPJPY 51
EURAUD 40
USDJPY 42
USDCHF 79
AUDJPY 36
USDCAD 43
EURGBP 54
NZDJPY 36
EURUSD 57
GBPUSD 56
AUDUSD 47
NZDUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 4.7K
GBPJPY 4.5K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
USDCHF 2.7K
AUDJPY 5.8K
USDCAD 4.6K
EURGBP 4.7K
NZDJPY 3.6K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.07 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +9.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexTimeFXTM-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
otros 131...
此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！

This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！

2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
