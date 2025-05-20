シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PeacockFeather 13Pairs
Quan Hui Guo

PeacockFeather 13Pairs

Quan Hui Guo
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 150%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
938
利益トレード:
560 (59.70%)
損失トレード:
378 (40.30%)
ベストトレード:
26.07 USD
最悪のトレード:
-9.75 USD
総利益:
1 091.04 USD (102 942 pips)
総損失:
-451.99 USD (48 699 pips)
最大連続の勝ち:
8 (9.72 USD)
最大連続利益:
44.27 USD (4)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
68.85%
最大入金額:
22.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
18.07
長いトレード:
591 (63.01%)
短いトレード:
347 (36.99%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
0.68 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-1.20 USD
最大連続の負け:
7 (-32.40 USD)
最大連続損失:
-35.36 USD (6)
月間成長:
13.33%
年間予想:
161.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
35.36 USD (4.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.13% (34.34 USD)
エクイティによる:
69.03% (452.13 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 103
GBPJPY 93
EURAUD 88
USDJPY 85
USDCHF 80
AUDJPY 78
USDCAD 65
EURGBP 65
NZDJPY 63
EURUSD 62
GBPUSD 58
AUDUSD 54
NZDUSD 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 58
GBPJPY 51
EURAUD 40
USDJPY 42
USDCHF 79
AUDJPY 36
USDCAD 43
EURGBP 54
NZDJPY 36
EURUSD 57
GBPUSD 56
AUDUSD 47
NZDUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 4.7K
GBPJPY 4.5K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
USDCHF 2.7K
AUDJPY 5.8K
USDCAD 4.6K
EURGBP 4.7K
NZDJPY 3.6K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +26.07 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +9.72 USD
最大連続損失: -32.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexTimeFXTM-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！

This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！

レビューなし
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PeacockFeather 13Pairs
30 USD/月
150%
0
0
USD
939
USD
34
100%
938
59%
69%
2.41
0.68
USD
69%
1:500
コピー

