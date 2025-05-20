信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PeacockFeather 13Pairs
Quan Hui Guo

PeacockFeather 13Pairs

Quan Hui Guo
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 150%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
935
盈利交易:
558 (59.67%)
亏损交易:
377 (40.32%)
最好交易:
26.07 USD
最差交易:
-9.75 USD
毛利:
1 089.31 USD (102 656 pips)
毛利亏损:
-451.42 USD (48 620 pips)
最大连续赢利:
8 (9.72 USD)
最大连续盈利:
44.27 USD (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
68.85%
最大入金加载:
22.57%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
58
平均持有时间:
22 小时
采收率:
18.04
长期交易:
588 (62.89%)
短期交易:
347 (37.11%)
利润因子:
2.41
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
1.95 USD
平均损失:
-1.20 USD
最大连续失误:
7 (-32.40 USD)
最大连续亏损:
-35.36 USD (6)
每月增长:
13.18%
年度预测:
159.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
35.36 USD (4.13%)
相对跌幅:
结余:
6.13% (34.34 USD)
净值:
69.03% (452.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 103
GBPJPY 93
EURAUD 88
USDJPY 85
USDCHF 80
AUDJPY 75
USDCAD 65
EURGBP 65
NZDJPY 63
EURUSD 62
GBPUSD 58
AUDUSD 54
NZDUSD 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 58
GBPJPY 51
EURAUD 40
USDJPY 42
USDCHF 79
AUDJPY 35
USDCAD 43
EURGBP 54
NZDJPY 36
EURUSD 57
GBPUSD 56
AUDUSD 47
NZDUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 4.7K
GBPJPY 4.5K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
USDCHF 2.7K
AUDJPY 5.6K
USDCAD 4.6K
EURGBP 4.7K
NZDJPY 3.6K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.07 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +9.72 USD
最大连续亏损: -32.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
131 更多...
此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！

This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！

2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PeacockFeather 13Pairs
每月30 USD
150%
0
0
USD
938
USD
34
100%
935
59%
69%
2.41
0.68
USD
69%
1:500
复制

