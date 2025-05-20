- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
548
Kârla kapanan işlemler:
333 (60.76%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (39.23%)
En iyi işlem:
26.07 USD
En kötü işlem:
-9.75 USD
Brüt kâr:
654.54 USD (61 546 pips)
Brüt zarar:
-278.28 USD (29 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.27 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
70.36%
Maks. mevduat yükü:
22.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
10.64
Alış işlemleri:
342 (62.41%)
Satış işlemleri:
206 (37.59%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-1.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.36 USD (6)
Aylık büyüme:
9.22%
Yıllık tahmin:
112.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.36 USD (4.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.13% (34.34 USD)
Varlığa göre:
69.03% (452.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|62
|GBPJPY
|57
|EURJPY
|55
|USDCHF
|48
|NZDJPY
|43
|USDJPY
|43
|AUDJPY
|42
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|39
|USDCAD
|32
|AUDUSD
|28
|NZDUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|26
|GBPJPY
|30
|EURJPY
|30
|USDCHF
|45
|NZDJPY
|27
|USDJPY
|22
|AUDJPY
|22
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|33
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|26
|NZDUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|2.5K
|GBPJPY
|2.8K
|EURJPY
|2.6K
|USDCHF
|2.2K
|NZDJPY
|1.9K
|USDJPY
|899
|AUDJPY
|3.3K
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURGBP
|2.9K
|USDCAD
|3K
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.07 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 18
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.10 × 20
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.24 × 161
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 522
|
ForexTime-ECN
|0.37 × 126
|
ICMarkets-Live05
|0.44 × 170
|
TickmillUK-Live03
|0.54 × 26
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
TradersWay-Live
|0.59 × 41
|
Tickmill-Live05
|0.61 × 190
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.65 × 1598
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
