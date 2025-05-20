SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LittleNauGhtY
Quan Hui Guo

LittleNauGhtY

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
1 / 881 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 80%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
548
Kârla kapanan işlemler:
333 (60.76%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (39.23%)
En iyi işlem:
26.07 USD
En kötü işlem:
-9.75 USD
Brüt kâr:
654.54 USD (61 546 pips)
Brüt zarar:
-278.28 USD (29 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.27 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
70.36%
Maks. mevduat yükü:
22.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
10.64
Alış işlemleri:
342 (62.41%)
Satış işlemleri:
206 (37.59%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-1.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.36 USD (6)
Aylık büyüme:
9.22%
Yıllık tahmin:
112.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.36 USD (4.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.13% (34.34 USD)
Varlığa göre:
69.03% (452.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 62
GBPJPY 57
EURJPY 55
USDCHF 48
NZDJPY 43
USDJPY 43
AUDJPY 42
EURUSD 41
GBPUSD 40
EURGBP 39
USDCAD 32
AUDUSD 28
NZDUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 26
GBPJPY 30
EURJPY 30
USDCHF 45
NZDJPY 27
USDJPY 22
AUDJPY 22
EURUSD 37
GBPUSD 40
EURGBP 33
USDCAD 22
AUDUSD 26
NZDUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 2.5K
GBPJPY 2.8K
EURJPY 2.6K
USDCHF 2.2K
NZDJPY 1.9K
USDJPY 899
AUDJPY 3.3K
EURUSD 4K
GBPUSD 2.3K
EURGBP 2.9K
USDCAD 3K
AUDUSD 2K
NZDUSD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.07 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live24
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
130 daha fazla...
投资有风险，入市需谨慎！
İnceleme yok
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
