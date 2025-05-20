SignaleKategorien
Quan Hui Guo

PeacockFeather 13Pairs

Quan Hui Guo
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 151%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
943
Gewinntrades:
563 (59.70%)
Verlusttrades:
380 (40.30%)
Bester Trade:
26.07 USD
Schlechtester Trade:
-9.75 USD
Bruttoprofit:
1 094.28 USD (103 396 pips)
Bruttoverlust:
-452.82 USD (48 808 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (9.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.27 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
68.85%
Max deposit load:
22.57%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
18.14
Long-Positionen:
594 (62.99%)
Short-Positionen:
349 (37.01%)
Profit-Faktor:
2.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-32.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.36 USD (6)
Wachstum pro Monat :
13.15%
Jahresprognose:
159.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
35.36 USD (4.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.13% (34.34 USD)
Kapital:
69.03% (452.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 103
GBPJPY 93
EURAUD 88
USDJPY 88
USDCHF 80
AUDJPY 78
USDCAD 65
EURGBP 65
EURUSD 64
NZDJPY 63
GBPUSD 58
AUDUSD 54
NZDUSD 44
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 58
GBPJPY 51
EURAUD 40
USDJPY 43
USDCHF 79
AUDJPY 36
USDCAD 43
EURGBP 54
EURUSD 59
NZDJPY 36
GBPUSD 56
AUDUSD 47
NZDUSD 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 4.7K
GBPJPY 4.5K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3.2K
USDCHF 2.7K
AUDJPY 5.8K
USDCAD 4.6K
EURGBP 4.7K
EURUSD 6.3K
NZDJPY 3.6K
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 3.6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.07 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！

This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！

2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PeacockFeather 13Pairs
30 USD pro Monat
151%
0
0
USD
941
USD
34
100%
943
59%
69%
2.41
0.68
USD
69%
1:500
Kopieren

