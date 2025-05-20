SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LittleNauGhtY
Quan Hui Guo

LittleNauGhtY

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
21 semaines
1 / 881 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
548
Bénéfice trades:
333 (60.76%)
Perte trades:
215 (39.23%)
Meilleure transaction:
26.07 USD
Pire transaction:
-9.75 USD
Bénéfice brut:
654.54 USD (61 546 pips)
Perte brute:
-278.28 USD (29 410 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (9.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
69.36%
Charge de dépôt maximale:
22.57%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
10.64
Longs trades:
342 (62.41%)
Courts trades:
206 (37.59%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-1.29 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-32.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.36 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.16%
Prévision annuelle:
112.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.36 USD (4.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.13% (34.34 USD)
Par fonds propres:
69.03% (452.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 62
GBPJPY 57
EURJPY 55
USDCHF 48
NZDJPY 43
USDJPY 43
AUDJPY 42
EURUSD 41
GBPUSD 40
EURGBP 39
USDCAD 32
AUDUSD 28
NZDUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 26
GBPJPY 30
EURJPY 30
USDCHF 45
NZDJPY 27
USDJPY 22
AUDJPY 22
EURUSD 37
GBPUSD 40
EURGBP 33
USDCAD 22
AUDUSD 26
NZDUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 2.5K
GBPJPY 2.8K
EURJPY 2.6K
USDCHF 2.2K
NZDJPY 1.9K
USDJPY 899
AUDJPY 3.3K
EURUSD 4K
GBPUSD 2.3K
EURGBP 2.9K
USDCAD 3K
AUDUSD 2K
NZDUSD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.07 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +9.72 USD
Perte consécutive maximale: -32.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live24
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
130 plus...
Aucun avis
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.