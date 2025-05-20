시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PeacockFeather 13Pairs
Quan Hui Guo

PeacockFeather 13Pairs

Quan Hui Guo
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 156%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
979
이익 거래:
586 (59.85%)
손실 거래:
393 (40.14%)
최고의 거래:
26.07 USD
최악의 거래:
-9.75 USD
총 수익:
1 120.28 USD (106 745 pips)
총 손실:
-458.50 USD (49 581 pips)
연속 최대 이익:
8 (9.72 USD)
연속 최대 이익:
44.27 USD (4)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
68.85%
최대 입금량:
22.57%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
18.72
롱(주식매수):
614 (62.72%)
숏(주식차입매도):
365 (37.28%)
수익 요인:
2.44
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
1.91 USD
평균 손실:
-1.17 USD
연속 최대 손실:
7 (-32.40 USD)
연속 최대 손실:
-35.36 USD (6)
월별 성장률:
11.17%
연간 예측:
135.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
35.36 USD (4.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.13% (34.34 USD)
자본금별:
69.03% (452.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 109
GBPJPY 96
USDJPY 93
EURAUD 91
USDCHF 84
AUDJPY 82
USDCAD 67
NZDJPY 66
EURGBP 65
EURUSD 64
GBPUSD 60
AUDUSD 56
NZDUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 60
GBPJPY 52
USDJPY 45
EURAUD 43
USDCHF 82
AUDJPY 38
USDCAD 44
NZDJPY 38
EURGBP 54
EURUSD 59
GBPUSD 57
AUDUSD 47
NZDUSD 43
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 4.8K
GBPJPY 4.8K
USDJPY 3.6K
EURAUD 4.5K
USDCHF 3K
AUDJPY 6.1K
USDCAD 4.8K
NZDJPY 3.9K
EURGBP 4.7K
EURUSD 6.3K
GBPUSD 3.5K
AUDUSD 3.6K
NZDUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +26.07 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +9.72 USD
연속 최대 손실: -32.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
131 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！

This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！

리뷰 없음
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
PeacockFeather 13Pairs
월별 30 USD
156%
0
0
USD
962
USD
35
100%
979
59%
69%
2.44
0.68
USD
69%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.