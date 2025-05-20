- 자본
- 축소
트레이드:
979
이익 거래:
586 (59.85%)
손실 거래:
393 (40.14%)
최고의 거래:
26.07 USD
최악의 거래:
-9.75 USD
총 수익:
1 120.28 USD (106 745 pips)
총 손실:
-458.50 USD (49 581 pips)
연속 최대 이익:
8 (9.72 USD)
연속 최대 이익:
44.27 USD (4)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
68.85%
최대 입금량:
22.57%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
18.72
롱(주식매수):
614 (62.72%)
숏(주식차입매도):
365 (37.28%)
수익 요인:
2.44
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
1.91 USD
평균 손실:
-1.17 USD
연속 최대 손실:
7 (-32.40 USD)
연속 최대 손실:
-35.36 USD (6)
월별 성장률:
11.17%
연간 예측:
135.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
35.36 USD (4.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.13% (34.34 USD)
자본금별:
69.03% (452.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|109
|GBPJPY
|96
|USDJPY
|93
|EURAUD
|91
|USDCHF
|84
|AUDJPY
|82
|USDCAD
|67
|NZDJPY
|66
|EURGBP
|65
|EURUSD
|64
|GBPUSD
|60
|AUDUSD
|56
|NZDUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|60
|GBPJPY
|52
|USDJPY
|45
|EURAUD
|43
|USDCHF
|82
|AUDJPY
|38
|USDCAD
|44
|NZDJPY
|38
|EURGBP
|54
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|57
|AUDUSD
|47
|NZDUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|4.8K
|GBPJPY
|4.8K
|USDJPY
|3.6K
|EURAUD
|4.5K
|USDCHF
|3K
|AUDJPY
|6.1K
|USDCAD
|4.8K
|NZDJPY
|3.9K
|EURGBP
|4.7K
|EURUSD
|6.3K
|GBPUSD
|3.5K
|AUDUSD
|3.6K
|NZDUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.07 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +9.72 USD
연속 최대 손실: -32.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexTimeFXTM-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.10 × 20
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.24 × 161
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 522
|
ForexTime-ECN
|0.37 × 126
|
ICMarkets-Live05
|0.44 × 170
|
TickmillUK-Live03
|0.54 × 26
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
TradersWay-Live
|0.59 × 41
|
Tickmill-Live05
|0.61 × 190
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.65 × 1598
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！
This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！
