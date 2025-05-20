- Crescita
Trade:
548
Profit Trade:
333 (60.76%)
Loss Trade:
215 (39.23%)
Best Trade:
26.07 USD
Worst Trade:
-9.75 USD
Profitto lordo:
654.54 USD (61 546 pips)
Perdita lorda:
-278.28 USD (29 410 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.27 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
70.36%
Massimo carico di deposito:
22.57%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
10.64
Long Trade:
342 (62.41%)
Short Trade:
206 (37.59%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-32.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.36 USD (6)
Crescita mensile:
9.16%
Previsione annuale:
112.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.36 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.13% (34.34 USD)
Per equità:
69.03% (452.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|62
|GBPJPY
|57
|EURJPY
|55
|USDCHF
|48
|NZDJPY
|43
|USDJPY
|43
|AUDJPY
|42
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|39
|USDCAD
|32
|AUDUSD
|28
|NZDUSD
|18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|26
|GBPJPY
|30
|EURJPY
|30
|USDCHF
|45
|NZDJPY
|27
|USDJPY
|22
|AUDJPY
|22
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|40
|EURGBP
|33
|USDCAD
|22
|AUDUSD
|26
|NZDUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|2.5K
|GBPJPY
|2.8K
|EURJPY
|2.6K
|USDCHF
|2.2K
|NZDJPY
|1.9K
|USDJPY
|899
|AUDJPY
|3.3K
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|2.3K
|EURGBP
|2.9K
|USDCAD
|3K
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +26.07 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.72 USD
Massima perdita consecutiva: -32.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 18
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.10 × 20
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.24 × 161
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 522
|
ForexTime-ECN
|0.37 × 126
|
ICMarkets-Live05
|0.44 × 170
|
TickmillUK-Live03
|0.54 × 26
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
TradersWay-Live
|0.59 × 41
|
Tickmill-Live05
|0.61 × 190
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.65 × 1598
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
130 più
投资有风险，入市需谨慎！
