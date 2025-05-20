SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LittleNauGhtY
Quan Hui Guo

LittleNauGhtY

Quan Hui Guo
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
1 / 881 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
548
Profit Trade:
333 (60.76%)
Loss Trade:
215 (39.23%)
Best Trade:
26.07 USD
Worst Trade:
-9.75 USD
Profitto lordo:
654.54 USD (61 546 pips)
Perdita lorda:
-278.28 USD (29 410 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.27 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
70.36%
Massimo carico di deposito:
22.57%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
10.64
Long Trade:
342 (62.41%)
Short Trade:
206 (37.59%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-1.29 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-32.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.36 USD (6)
Crescita mensile:
9.16%
Previsione annuale:
112.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.36 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.13% (34.34 USD)
Per equità:
69.03% (452.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 62
GBPJPY 57
EURJPY 55
USDCHF 48
NZDJPY 43
USDJPY 43
AUDJPY 42
EURUSD 41
GBPUSD 40
EURGBP 39
USDCAD 32
AUDUSD 28
NZDUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 26
GBPJPY 30
EURJPY 30
USDCHF 45
NZDJPY 27
USDJPY 22
AUDJPY 22
EURUSD 37
GBPUSD 40
EURGBP 33
USDCAD 22
AUDUSD 26
NZDUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 2.5K
GBPJPY 2.8K
EURJPY 2.6K
USDCHF 2.2K
NZDJPY 1.9K
USDJPY 899
AUDJPY 3.3K
EURUSD 4K
GBPUSD 2.3K
EURGBP 2.9K
USDCAD 3K
AUDUSD 2K
NZDUSD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.07 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.72 USD
Massima perdita consecutiva: -32.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live24
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
130 più
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
