СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PeacockFeather 13Pairs
Quan Hui Guo

PeacockFeather 13Pairs

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 148%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
919
Прибыльных трейдов:
551 (59.95%)
Убыточных трейдов:
368 (40.04%)
Лучший трейд:
26.07 USD
Худший трейд:
-9.75 USD
Общая прибыль:
1 061.61 USD (100 430 pips)
Общий убыток:
-432.92 USD (45 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (9.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
68.85%
Макс. загрузка депозита:
22.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
17.78
Длинных трейдов:
588 (63.98%)
Коротких трейдов:
331 (36.02%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-32.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.36 USD (6)
Прирост в месяц:
13.36%
Годовой прогноз:
162.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.36 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.13% (34.34 USD)
По эквити:
69.03% (452.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 96
EURAUD 88
USDJPY 85
GBPJPY 84
USDCHF 80
AUDJPY 75
USDCAD 65
EURGBP 65
NZDJPY 63
EURUSD 62
GBPUSD 58
AUDUSD 54
NZDUSD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 54
EURAUD 40
USDJPY 42
GBPJPY 46
USDCHF 79
AUDJPY 35
USDCAD 43
EURGBP 54
NZDJPY 36
EURUSD 57
GBPUSD 56
AUDUSD 47
NZDUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 4.9K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
GBPJPY 4.9K
USDCHF 2.7K
AUDJPY 5.6K
USDCAD 4.6K
EURGBP 4.7K
NZDJPY 3.6K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.07 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +9.72 USD
Макс. убыток в серии: -32.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
еще 131...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！

This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！

Нет отзывов
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PeacockFeather 13Pairs
30 USD в месяц
148%
0
0
USD
929
USD
33
100%
919
59%
69%
2.45
0.68
USD
69%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.