Всего трейдов:
919
Прибыльных трейдов:
551 (59.95%)
Убыточных трейдов:
368 (40.04%)
Лучший трейд:
26.07 USD
Худший трейд:
-9.75 USD
Общая прибыль:
1 061.61 USD (100 430 pips)
Общий убыток:
-432.92 USD (45 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (9.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
68.85%
Макс. загрузка депозита:
22.57%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
17.78
Длинных трейдов:
588 (63.98%)
Коротких трейдов:
331 (36.02%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-32.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.36 USD (6)
Прирост в месяц:
13.36%
Годовой прогноз:
162.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.36 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.13% (34.34 USD)
По эквити:
69.03% (452.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|96
|EURAUD
|88
|USDJPY
|85
|GBPJPY
|84
|USDCHF
|80
|AUDJPY
|75
|USDCAD
|65
|EURGBP
|65
|NZDJPY
|63
|EURUSD
|62
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|54
|NZDUSD
|44
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|54
|EURAUD
|40
|USDJPY
|42
|GBPJPY
|46
|USDCHF
|79
|AUDJPY
|35
|USDCAD
|43
|EURGBP
|54
|NZDJPY
|36
|EURUSD
|57
|GBPUSD
|56
|AUDUSD
|47
|NZDUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|4.9K
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|3K
|GBPJPY
|4.9K
|USDCHF
|2.7K
|AUDJPY
|5.6K
|USDCAD
|4.6K
|EURGBP
|4.7K
|NZDJPY
|3.6K
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|3.3K
|AUDUSD
|3.5K
|NZDUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.07 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +9.72 USD
Макс. убыток в серии: -32.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 3
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.10 × 20
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
EuropeFX1-Live
|0.24 × 161
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 522
|
ForexTime-ECN
|0.37 × 126
|
ICMarkets-Live05
|0.44 × 170
|
TickmillUK-Live03
|0.54 × 26
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
TradersWay-Live
|0.59 × 41
|
Tickmill-Live05
|0.61 × 190
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.65 × 1598
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！
This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！
Нет отзывов
