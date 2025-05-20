SinaisSeções
Quan Hui Guo

PeacockFeather 13Pairs

Quan Hui Guo
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 150%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
938
Negociações com lucro:
560 (59.70%)
Negociações com perda:
378 (40.30%)
Melhor negociação:
26.07 USD
Pior negociação:
-9.75 USD
Lucro bruto:
1 091.04 USD (102 942 pips)
Perda bruta:
-451.99 USD (48 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (9.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.27 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
68.85%
Depósito máximo carregado:
22.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
18.07
Negociações longas:
591 (63.01%)
Negociações curtas:
347 (36.99%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-1.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-32.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.36 USD (6)
Crescimento mensal:
13.33%
Previsão anual:
161.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
35.36 USD (4.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.13% (34.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
69.03% (452.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 103
GBPJPY 93
EURAUD 88
USDJPY 85
USDCHF 80
AUDJPY 78
USDCAD 65
EURGBP 65
NZDJPY 63
EURUSD 62
GBPUSD 58
AUDUSD 54
NZDUSD 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 58
GBPJPY 51
EURAUD 40
USDJPY 42
USDCHF 79
AUDJPY 36
USDCAD 43
EURGBP 54
NZDJPY 36
EURUSD 57
GBPUSD 56
AUDUSD 47
NZDUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 4.7K
GBPJPY 4.5K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
USDCHF 2.7K
AUDJPY 5.8K
USDCAD 4.6K
EURGBP 4.7K
NZDJPY 3.6K
EURUSD 6.2K
GBPUSD 3.3K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.07 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +9.72 USD
Máxima perda consecutiva: -32.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexTimeFXTM-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 18
ICMarkets-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FullertonMarkets-Live
0.00 × 3
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.10 × 20
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
EuropeFX1-Live
0.24 × 161
ICMarkets-Live04
0.32 × 522
ForexTime-ECN
0.37 × 126
ICMarkets-Live05
0.44 × 170
TickmillUK-Live03
0.54 × 26
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TradersWay-Live
0.59 × 41
Tickmill-Live05
0.61 × 190
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.65 × 1598
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
131 mais ...
此账户创建于2025年05月07日！入金500U，出金200U！

This account was created on May 07, 2025! Deposit 500U, withdraw 200U！

Sem comentários
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
