Señales / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 409
Transacciones Rentables:
1 953 (81.07%)
Transacciones Irrentables:
456 (18.93%)
Mejor transacción:
827.83 USD
Peor transacción:
-191.36 USD
Beneficio Bruto:
11 185.59 USD (488 919 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (68.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 076.92 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.78%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.01
Transacciones Largas:
1 197 (49.69%)
Transacciones Cortas:
1 212 (50.31%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
2.47 USD
Beneficio medio:
5.73 USD
Pérdidas medias:
-11.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-961.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-961.40 USD (7)
Crecimiento al mes:
2.68%
Pronóstico anual:
32.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
990.05 USD (3.99%)
Reducción relativa:
De balance:
3.99% (990.05 USD)
De fondos:
43.63% (8 958.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 419
GBPNZD-VIP 380
USDCHF-VIP 281
AUDSGD-VIP 204
AUDCAD-VIP 188
AUDUSD-VIP 125
CHFJPY-VIP 101
AUDCHF-VIP 89
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 644
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 632
AUDSGD-VIP 237
AUDCAD-VIP 393
AUDUSD-VIP 499
CHFJPY-VIP 150
AUDCHF-VIP 430
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 258
EURCHF-VIP 143
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 25K
GBPNZD-VIP 44K
USDCHF-VIP 18K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 16K
CHFJPY-VIP 13K
AUDCHF-VIP 19K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 2.4K
EURCHF-VIP 5.1K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
