Total de Trades:
2 409
Transacciones Rentables:
1 953 (81.07%)
Transacciones Irrentables:
456 (18.93%)
Mejor transacción:
827.83 USD
Peor transacción:
-191.36 USD
Beneficio Bruto:
11 185.59 USD (488 919 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (68.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 076.92 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.78%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
6.01
Transacciones Largas:
1 197 (49.69%)
Transacciones Cortas:
1 212 (50.31%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
2.47 USD
Beneficio medio:
5.73 USD
Pérdidas medias:
-11.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-961.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-961.40 USD (7)
Crecimiento al mes:
2.68%
Pronóstico anual:
32.56%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
990.05 USD (3.99%)
Reducción relativa:
De balance:
3.99% (990.05 USD)
De fondos:
43.63% (8 958.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|499
|EURJPY-VIP
|419
|GBPNZD-VIP
|380
|USDCHF-VIP
|281
|AUDSGD-VIP
|204
|AUDCAD-VIP
|188
|AUDUSD-VIP
|125
|CHFJPY-VIP
|101
|AUDCHF-VIP
|89
|USDSGD-VIP
|47
|AUDJPY-VIP
|37
|CADCHF-VIP
|22
|EURCHF-VIP
|17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|1.1K
|EURJPY-VIP
|644
|GBPNZD-VIP
|1.3K
|USDCHF-VIP
|632
|AUDSGD-VIP
|237
|AUDCAD-VIP
|393
|AUDUSD-VIP
|499
|CHFJPY-VIP
|150
|AUDCHF-VIP
|430
|USDSGD-VIP
|141
|AUDJPY-VIP
|105
|CADCHF-VIP
|258
|EURCHF-VIP
|143
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|25K
|GBPNZD-VIP
|44K
|USDCHF-VIP
|18K
|AUDSGD-VIP
|11K
|AUDCAD-VIP
|14K
|AUDUSD-VIP
|16K
|CHFJPY-VIP
|13K
|AUDCHF-VIP
|19K
|USDSGD-VIP
|8.5K
|AUDJPY-VIP
|5.5K
|CADCHF-VIP
|2.4K
|EURCHF-VIP
|5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Reducción
Mejor transacción: +827.83 USD
Peor transacción: -191 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +68.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -961.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
