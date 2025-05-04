信号部分
信号 / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
可靠性
34
0 / 0 USD
增长自 2025 30%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 407
盈利交易:
1 951 (81.05%)
亏损交易:
456 (18.94%)
最好交易:
827.83 USD
最差交易:
-191.36 USD
毛利:
11 181.56 USD (488 583 pips)
毛利亏损:
-5 237.01 USD (298 909 pips)
最大连续赢利:
55 (68.85 USD)
最大连续盈利:
1 076.92 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.78%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
3 天
采收率:
6.00
长期交易:
1 196 (49.69%)
短期交易:
1 211 (50.31%)
利润因子:
2.14
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
5.73 USD
平均损失:
-11.48 USD
最大连续失误:
7 (-961.40 USD)
最大连续亏损:
-961.40 USD (7)
每月增长:
2.98%
年度预测:
36.18%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
990.05 USD (3.99%)
相对跌幅:
结余:
3.99% (990.05 USD)
净值:
43.63% (8 958.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 499
EURJPY-VIP 418
GBPNZD-VIP 379
USDCHF-VIP 281
AUDSGD-VIP 204
AUDCAD-VIP 188
AUDUSD-VIP 125
CHFJPY-VIP 101
AUDCHF-VIP 89
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 22
EURCHF-VIP 17
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 1.1K
EURJPY-VIP 643
GBPNZD-VIP 1.3K
USDCHF-VIP 632
AUDSGD-VIP 237
AUDCAD-VIP 393
AUDUSD-VIP 499
CHFJPY-VIP 150
AUDCHF-VIP 430
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 258
EURCHF-VIP 143
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 25K
GBPNZD-VIP 43K
USDCHF-VIP 18K
AUDSGD-VIP 11K
AUDCAD-VIP 14K
AUDUSD-VIP 16K
CHFJPY-VIP 13K
AUDCHF-VIP 19K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 2.4K
EURCHF-VIP 5.1K
最好交易: +827.83 USD
最差交易: -191 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +68.85 USD
最大连续亏损: -961.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.17 08:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 02:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
