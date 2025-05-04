SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047
Yui Ming Wan

JASON RLKS_10YR_1M_2M VT047

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 613
Bénéfice trades:
1 317 (81.64%)
Perte trades:
296 (18.35%)
Meilleure transaction:
288.06 USD
Pire transaction:
-90.14 USD
Bénéfice brut:
5 958.86 USD (318 779 pips)
Perte brute:
-2 591.95 USD (181 411 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (68.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
380.89 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.68%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.37
Longs trades:
794 (49.23%)
Courts trades:
819 (50.77%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
2.09 USD
Bénéfice moyen:
4.52 USD
Perte moyenne:
-8.76 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-36.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-224.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
29.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
251.79 USD (1.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.19% (251.79 USD)
Par fonds propres:
20.57% (4 164.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 300
EURJPY-VIP 296
GBPNZD-VIP 221
USDCHF-VIP 205
AUDSGD-VIP 125
AUDCAD-VIP 119
CHFJPY-VIP 101
AUDUSD-VIP 85
AUDCHF-VIP 55
USDSGD-VIP 47
AUDJPY-VIP 37
CADCHF-VIP 12
EURCHF-VIP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 522
EURJPY-VIP 361
GBPNZD-VIP 600
USDCHF-VIP 470
AUDSGD-VIP 148
AUDCAD-VIP 222
CHFJPY-VIP 150
AUDUSD-VIP 315
AUDCHF-VIP 223
USDSGD-VIP 141
AUDJPY-VIP 105
CADCHF-VIP 63
EURCHF-VIP 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 12K
GBPNZD-VIP 25K
USDCHF-VIP 12K
AUDSGD-VIP 8.3K
AUDCAD-VIP 8.1K
CHFJPY-VIP 13K
AUDUSD-VIP 10K
AUDCHF-VIP 11K
USDSGD-VIP 8.5K
AUDJPY-VIP 5.5K
CADCHF-VIP 4.4K
EURCHF-VIP 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +288.06 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +68.85 USD
Perte consécutive maximale: -36.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.17 15:56
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 21:25
No swaps are charged
2025.09.11 20:25
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 21:55
No swaps are charged
2025.06.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 07:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.05 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 08:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.04 22:30
Share of trading days is too low
2025.05.04 22:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 16:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 16:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 16:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
